Onsdag morgen publiserte Dagens Næringsliv (DN) en omfattende avsløring av strømmetjenesten Tidals praksis.

Avisen har skaffet materiale fra den norskutviklede strømmetjenestens brukerdatabase, som viser hvordan brukerne spiller av musikk.

Ifølge DN viser dataene at Tidal har tuklet med musikkavspillingene, slik at det ser ut som at Beyoncé Knowles' og Kanye Wests låter er spilt av flere millioner ganger mer enn det de i virkeligheten er.

Dermed får de også en større del av Tidals inntekter enn de skulle hatt, mens andre artister får mindre.

320 millioner avspillinger

I samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og en gruppe fra deres Center for Cyber and Information Security (CCIS) har de funnet over 320 millioner falske avspillinger, fordelt på 1,7 millioner brukerkontoer.

– Vi kan ikke med sikkerhet si med hvilken metode som er brukt eller hvorfor tallene er blitt manipulert, men vi kan se resultatet i de anonymiserte loggfilene, sier professor og leder av gruppen Katrin Franke til Dagens Næringsliv.

Strømmetjenestens advokat, Jordan W. Siev, avfeier det hele når DN tar kontakt.

– Tidal benekter uttrykkelig å ha «manipulert» strømmetallene for en artist eller sang på noen måte, eller å ha «endret royaltyutbetalinger» til rettighetshavere, skriver han til avisen.

Eid av ektemannen

Strømmetjenesten, som ble lansert i 2015, eies av selskapet Project Panther Bidco, som igjen eies av Jay- Z – Beyoncés ektemann.



Beyoncé og Kanye West har også vært oppført som medeiere av tjenesten.

Før artisten kjøpte det opp, het strømmetjenesten Wimp, og i mai 2015 var stjerneparet i Oslo for å besøke det norske kontoret for Tidal.