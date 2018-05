Sophie Elise Isachsen (23) og kjæresten Kasper Kristoffersen skal flytte inn sammen. Det annonserte hun på bloggen sin tirsdag kveld.

– Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal si dette, for jeg er så glad. I dag vant jeg budrunde, og er herved lykkelig eier av et REKKEHUS, skriver hun i et innlegg.

I januar ble det kjent at de to var på boligjakt.

I en kommentar til en leser, skriver 23-åringen at hun og kjæresten overtar boligen 28. juni og skal bruke sommermånedene til å pusse opp.

Til nå har bloggeren bodd i en leilighet i Oslo sentrum, men skriver i innlegget at hun skal flytte litt utenfor hovedstadens sentrum.

TV 2 har gjort flere forsøk på å få en kommentar fra Isachsen, men hun har ikke besvart noen av henvendelsene.

Det var i august i fjor at Sophie Elise avslørte på bloggen sin at hun hadde fått ny kjæreste.

– Nå gleder jeg meg bare masse til å komme frem og møte Kasper på flyplassen. Ja, det er det kjæresten min heter forresten, jeg tror ikke jeg har nevnt det her før, skrev hun da.

PÅ TV: TV-seerne ble bedre kjent med Sophie Elises kjæreste, Kasper, da han var med i reality-serien «Sophie Elises verden». Foto: TV 2

Både Kasper og Sophie Elise er fra Harstad, og kjente hverandre i flere år før de ble sammen.

Egen reality-serie

I tillegg til å få et unikt innblikk i Sophie Elises liv, ble TV-seerne også bedre kjent med Kasper i reality-serien «Sophie Elises verden» som gikk på TV 2 Livsstil i vår.

Under lanseringen for programmet fortalte Sophie Elise at kjæresten ikke nødvendigvis søkte TV-oppmerksomheten som fulgte med forholdet.

– Jeg vet at han er med på å filme kun for min del, fordi han nødvendigvis ikke har et så stort behov for å være eksponert selv. Men han er veldig smart og sier mye bra. Jeg gleder meg til at folk skal få bli kjent med ham, sa hun til TV 2 den gang.

Isachsen var en av hovedpersonene i serien «Bloggerne» på samme kanal, men ga seg etter seks sesonger.