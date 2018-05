Reaksjonene er sterke dagen etter at president Donald Trump slo fast at USA ikke lenger vil støtte Iranavtalen, avtalen som gjør at Vesten ikke innfører sanksjoner mot Iran i bytte mot å få kontrollere landets atomprogram.

I parlamentet i Teheran brant onsdag politikere en tegning av et amerikanske flagget, og Irans president Hassan Rouhani sier at Iran nå vil kunne gjenoppta sitt arbeid med å berike uran «uten begrensninger».

Tidligere president i USA, Barack Obama, uttalte at Trumps exit fra Iranavtalen var «en alvorlig feil» som øker faren for spredning av kjernefysiske våpen.

– Det jeg tror Obama tenker på er at dersom Iran trekker seg fra avtalen, kan man se for seg at man går tilbake til situasjonen i 2013, før avtalen ble inngått, sier Kjølv Egeland, forsker ved Folkerettsinstituttet, til TV 2.

Frykter økt atomaktivitet

Da hadde USA et aktivt, sivilt atomprogram, som var i første fase med tanke på å utvinne beriket uran. Dette kan i neste rekke benyttes for å utvikle atomvåpen.

– Iran har hele tiden sagt at de ikke vil ha atomvåpen, men dersom de øker det sivile atomprogrammet såpass raskt at de kan være i stand til å skaffe et atomvåpen på kort tid, så er ikke det noe USA eller andre land vil, sier Egeland.

Irans president sa etter Trumps avgjørelse at han ønsker å diskutere nye løsninger med de andre landene som er med i Iran-avtalen, mens Trump uttalte at han ville tvinge Iran til en ny avtale. Få eksperter mener det er mulig.

– Det er nesten totalt umulig å tenke seg i dag. Det tok svært lang tid å få frem den avtalen som var med de forskjellige vestmaktene, og det er jo også en intern motstand i Iran. Det er lettere for Iran å si at «vi hadde en avtale, og hvis ikke det går, så får vi heller kjøre vårt eget løp», sier Knut S. Vikør, professor i midtøstenstudier ved Universitetet i Bergen, til TV 2.

– Forholdet mellom Israel og Iran det farligste

Vikøren frykter at de umiddelbare konsekvensene i en allerede ustabil region, vil være økt konflikt mellom Iran og Israel.

Forsker: – Tilliten til USA som pålitelig er betraktelig svekket

– Israel har vært stadig mer aggressive i sin retorikk mot Iran. De ser på det Trump har gjort som en stor seier, og spørsmålet er om dette kan føre frem til en reaksjon som kan lede frem til en væpnet inngripen fra Israel i Syria, eller at Iran fremmer provokasjoner mot den israelske grensen. Det ville vært det farligste, sier Vikør.

Også Norges utenriksminister, Ine Eriksen Søreide (H) er bekymret over situasjonen.

– Dette er et område som vi generelt har knyttet mange bekymringer til, fordi det skal lite til før situasjonen eskalerer. Vi ser allerede mange uroligheter, men jeg tror vi samtidig skal ha is i magen og tenke at det ikke er noen automatikk i at dette blir en stor konflikt, sier utenriksministeren til TV 2.

Frankrike: Atomavtalen med Iran er ikke død

Frankrike vil samle alle aktører som ønsker å ta vare på atomavtalen med Iran. Avtalen er ikke død selv om USA er ute, fastslår Frankrikes utenriksminister.

– Ja, USA har trukket seg fra avtalen, men avtalen finnes ennå, sier Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian i et intervju med RTL onsdag, dagen etter at president Donald Trump trakk USA ut av den internasjonale atomavtalen med Iran.

– Atomavtalen er ikke død. Dette er et brudd med en internasjonal forpliktelse som Frankrike beklager på det dypeste, sier utenriksministeren videre.

I intervjuet opplyser han også at Frankrikes president Emmanuel Macron ønsker å samle alle aktører som er interessert i å beholde avtalen.

Utenriksministrene i Frankrike, Storbritannia og Tyskland skal møte representanter fra Iran førstkommende mandag, mens Macron selv skal ta en telefon til Irans president Hassan Rouhani senere onsdag.

– Vi skal se på hele situasjonen slik den er nå, sier Le Drian.

– Håper ikke dette blir et tilbakeslag for freden

I intervjuet rettet han også kraftig kritikk mot USAs beslutning om å trekke seg fra avtalen.

– Beslutningen undergraver en allerede sensitiv og ustabil situasjon i Midtøsten, og fører til reell risiko for konfrontasjoner i regionen. Jeg håper ikke dette blir et tilbakeslag for freden, sier Le Drian.

Også finansminister Bruno Le Maire uttalte seg kritisk om USAs beslutning til fransk radio onsdag.

– USAs beslutning om å trekke seg er en tabbe, og USA bør ikke se på seg selv som verdens økonomiske politi, sier han.

(TV 2/NTB)