jente (16) tiltalt for drapet på marie (17):

– Ramponerte nabolag to måneder før drapet

26. juli i fjor angrep den 16 år gamle jenta to personer med kniv på Sørlandssenteret. Den ene omkom, den andre ble livstruende skadd. Foto: NTB Scanpix

Den 16 år gamle jenta som er tiltalt for å ha drept Marie Skuland (17) på Sørlandssenteret i fjor, knuste en rekke vinduer i et nabolag to måneder før drapet, ifølge politiet.