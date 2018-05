Det sier politiadvokat André van der Eynden til TV 2. Han leder etterforskningen i saken.

Den drapssiktede ektemannen har nå sittet varetektsfengslet siden 11. januar. Han erkjenner ikke straffskyld, men i avhør har han «knyttet seg til situasjonen».

Ifølge politiet ble Janne Jemtland skutt og drept i sitt eget hjem. Ektemannen har i tidligere avhør forklart at skuddet gikk av vet et uhell.

Denne forklaringen står ektemannen ved, opplyser hans forsvarer, Ida Andenæs til TV 2.

Jemtland ble funnet ved Eidsbrua i Våler kommune 13. januar. Da hadde hun vært savnet siden før nyttår.

Har blitt konfrontert

Ektemannen samtykket til den første varetektsfengslingen i januar, mens han i april begjærte seg løslatt fordi han nekter straffskyld for forsettlig drap.

Politiet sier at de nå er i sluttfasen av etterforskningen og at de håper å sende den fra seg før sommeren. Da skal først statsadvokaten og deretter riksadvokaten vurdere den før en endelig tiltale tas ut.

Når tiltalen blir offentliggjort, blir det kjent hva politiet mener at skjedde før, under og etter drapet.

Det er ventet at rettssaken kommer opp i løpet av høsten.

Avhørene med den siktede ektemannen er i utgangspunktet ferdige, men politiet utelukker at det kan bli gjennomført nye avhør ved behov for det.

– Han har forklart seg fritt, og så har han senere vært gjennom mer konfronterende avhør, sier Eynden.

Barna har det bra

I konfronterende avhør legger politiets etterforskere frem det de mener er sentrale bevis i saken.

I denne fasen blir det ofte tydelig om den siktedes og politiets versjon ikke stemmer overens.

Verken politiet eller ektemannens forsvarer, Ida Andenæs, ønsker å si hva politiet har konfrontert han med eller hvordan han har opplevd avhørene.

Klarer seg godt

Ekteparet Jemtland har to mindreårige barn på 11 og 14 år som brått mistet både mor og far. Bistandsadvokat for guttene, Inger Johanne Reiestad Hansen, forteller at de har det bra etter forholdene.

– De går på skole og deltar i fritidsaktiviteter, og de bor der de har bodd hele veien, forteller hun.

De har foreløpig ikke begynt å forberede seg på den kommende rettssaken.

Barna er så store at de får med seg det som står i avisene. Reiestad Hansen roser politiet for at de har sørget for at familien har fått nyhetene først når det har vært større utvikling i saken.