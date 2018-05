Dropper du å ta av vinterdekkene, selv om det har blitt vår og sommer?

Da er du dessverre ikke alene. Selv om ekspertene er samstemte på at det ikke er lurt, viser det seg at mange likevel dropper å legge om til sommerdekk.

I en fersk undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av Dekkmann svarer hele 20 prosent av norske bilister at de har kjørt med piggfrie vinterdekk – en hel sommer.

Det skremmer dekkekspert og produktsjef i Dekkmann, Torleiv Dalen Haukenes.

– Da er det for sent

– Vinterdekk på sommerføre kan rett og slett være livsfarlig. Bremselengden på vått føre i sommertemperaturer dobles sammenlignet med en bil på gode sommerdekk, sier han.

Hvis to biler bråbremser fra 80 km/t, vil bilen med vinterdekk fortsatt har en fart på rundt 50 km/t når bilen med sommerdekk har stoppet. Dersom man tar utgangspunkt i en fart på 80 km/t og en bremselengde på 30 meter med gode sommerdekk vil denne øke til snaut 60 meter i 110 km/t.

Problemet med å bruke piggfrie vinterdekk på sommeren er at grepet kan kjennes relativt godt ved vanlig kjøring, og det er først i kritiske situasjoner man eventuelt oppdager forskjellen. Da er det for sent, advarer Haukenes.

Når vinteren er over, da skal du også ta av vinterdekkene. Men det er det mange som synder mot.

God dose latskap

– De fleste vet at man ikke skal kjøre med sommerdekk på vinterføre. Dersom man hadde gjort det likevel ville man merket hvor glatt det var med én gang – og tilpasset farten og avstanden til forankjørende tilsvarende. Det er ingen som ville våget seg ut på motorveien med sommerdekk mens snøen laver ned, sier Haukenes, i en pressemelding.

Brooms bilekspert Benny Christensen har flere ganger advart mot å bruke vinterdekk på sommeren.

– Jeg tror rett og slett det skorter på kunnskap her. Mange er ikke klar over hvor mye dårligere vinterdekkene er på denne årstiden, i forhold til sommerdekk. Dessuten er det nok også snakk om en god dose latskap. Man lar vinterdekkene sitte på "litt ekstra". Og plutselig har det blitt både juli og august – og snart høst igjen. Da har man utsatt både seg selv og andre i trafikken for unødvendig fare, sier Benny.

Flinkest i Nord-Norge

Undersøkelsen viser at forskjellene mellom alder, kjønn og landsdeler er relativt små – med unntak av Nord-Norge. Her svarer kun åtte prosent at de har kjørt med piggfrie vinterdekk en hel sommer.

– Det er interessant å se at Nord-Norge skiller seg såpass ut. Akkurat hva det skyldes er vanskelig å si, men det kan nok tenkes at det har med utbredelsen av piggfrie vinterdekk generelt. I Nord-Norge er andelen som kjører med piggdekk vesentlig større enn i andre landsdeler, og da er man lovpålagt å bytte. I dag blir man bøtelagt basert på dette hvis man bruker sommerdekk på vinteren, og det burde man kanskje også blitt dersom man kjører med piggfrie vinterdekk midt på sommeren, avslutter Haukenes.

