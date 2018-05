Mange hadde ventet at PSGs stjernegalleri skulle varte opp med en målfest mot sensasjonslaget på fullsatte Stade de France, men slik ble det ikke.

Giovani Lo Celso ga storfavoritten ledelse med et langskudd i det 26. minutt, mens Edinson Cavani doblet den på et straffespark kvarteret før slutt. Flere mål ble det ikke.

Spillerne til Les Herbiers, en klubb fra et lite sted med 15.000 innbyggere sørøst for Nantes, fikk et minne for livet og kom fra det med æren i behold.

Laget hadde faktisk de to første avslutningene i kampen. Les Herbiers hadde også kampens profil i keeper Matthieu Pichot, som holdt laget inne i kampen med flere strålende redninger.

Kylian Mbappé, Edinson Cavani og Angel Di Maria kom til mange gode avslutninger, men gang på gand sto Pichot i veien.

Det var for øvrig keeperen som felte Cavani og forårsaket straffesparket uruguayaneren benyttet til å punktere kampen.

PSG har gjort det til en vane å vinne både serie, cup og ligacup. Det skjedde for tredje gang de fire siste årene. Tar vi med den franske supercupen, har laget faktisk vunnet fire hjemlige titler denne sesongen.

