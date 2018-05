På høydetrening i Sierra Nevada, Spania, sammen med lagvenninne Vita Heine og tidligere Hitec-kollega Emilie Moberg, har Susanne Andersen fått med seg at hun fort kan være arbeidsledig om bare få måneder.

Tirsdag fortalte nemlig Team Hitec Products-Birk Sports-sjef Karl Lima at pengemangelen har blitt såpass prekær at laget fort kan være historie allerede før sesongen er ferdigsyklet.

Pengeinnsamling og Vipps

Laget har sett seg nødt til å melde avbud til flere ritt i mai og juni, og det spøker også for deltakelsen i sesongens største etapperitt på damesiden i juli: Giro Rosa, kvinnenes egen Giro d'Italia.

– Det er veldig trist. Laget har gjort veldig mye bra for norsk damesykling, og jeg tror at det hadde vært veldig vanskelig for norske jenter å komme seg ut på det internasjonale markedet om ikke Hitec-laget hadde vært et sånt «mellomledd». Det hadde vært vanskelig å vise seg nok frem. Da måtte man i så fall ha hatt veldig gode kontakter, eller gjort som mange nå gjør: å begynne på belgiske klubblag for å kunne heve nivået. Så det er dumt at det står så dårlig til, sier hun til TV 2.

Laget har startet en pengeinnsamlingsaksjon via plattformen Go Fund Me og Vipps.

This is the team that raised me as a cyclist. I have some of the best cycling memories and it's where I met some real friends. Please help it! https://t.co/OkG41R1BiC — Elisa Longo Borghini (@ElisaLongoB) May 8, 2018

I tillegg har flere profiler i det internasjonale sykkelfeltet brukt sosiale medier til å få frem budskapet i et håp om å redde laget.

Ifølge estimatene til Lima trenger de å få inn cirka én million kroner for å kunne «fullføre sesongen på en skikkelig måte».

– Jeg har sannsynligvis andre muligheter

– Hva betyr det for din fremtid om laget legges ned?

– Akkurat nå er det jo veldig usikkert om det kommer til å holde ut hele sesongen, eller om det ikke gjør det. Så akkurat nå holder jeg meg litt rolig. Jeg tenker ikke så mye på det egentlig. Jeg vet at jeg sannsynligvis har andre muligheter om det går dårlig, så det er ikke meg det er verst for. Det vil være vanskeligere for de som ikke har kommet seg helt opp på det nivået ennå, forteller Andersen.

På forespørsel fra flere som ønsker å hjelpe laget økonomisk;

Vipps: 520756

Team Hitec Products Birk Sport



Tusen takk for all støtte de siste dagen. Deres bidrag er med på å redde vår fremtid som syklister, lag og familie! Det finnes ikke ord for hvor takknemmelige vi er! — Team Hitec Products - Birk Sport (@Hitec_Products) May 9, 2018

– Tror du mange av de andre på laget da må gi seg med satsingen?

– Jeg tror nok at mange kommer til å finne mange andre alternativer. Det er jo fortsatt mange klubblag å gå til, og noen vil jo kunne gå til andre lag. Så jeg håper jo at de skal klare å finne en løsning for de andre også - om det nå skulle gå dårlig, sier hun.

Økonomisk krise - forbilledlige resultater

Laget har, tross usikkerheten rundt lagets fremtid, prestert bedre de siste to-tre ukene enn de har gjort på lang tid.

Tyske Charlotte Becker har blant annet tatt tre prestisjetunge seirer i kinesiske ritt. Italienske Simona Frapporti har vært topp ti i seks av sine syv siste ritt, og Ingrid Lorvik viste frem noe av det som bor i henne med en solid 15.plass sammenlagt i det nylig avsluttede Tour de Yorkshire.

– Er stemningen på laget noe trykket nå, eller hvordan er den?

– Det preger jo oss selvsagt, den usikkerheten. Det hadde jo vært mer ro i laget om vi hadde visst helt sikkert hvordan det kommer til å gå - om det klarer seg ut året eller ikke. Det blir jo en litt vanskelig situasjon for rytterne, men vi prøver jo å holde oss positive. Og vi håper selvsagt at det er noen der ute som vil støtte laget videre, sier Andersen.