Det er en dårlig skjult hemmelighet at Barcelona ønsker seg Atlético Madrids Antoine Griezmann før neste sesong.

Nå har de tydeligvis gjort hovedstadsklubben forbannet gjennom uttalelser de har gjort om den franske stjerner, og informasjon som er blitt lekket til pressen.

– Vi er drittlei av Barcelonas oppførsel, sier Atléticos administrerende direktør Miguel Ángel Gil Marín i en uttalelse på klubbens nettsider.

– At en president, spiller og et styremedlem kan snakke på den måten de har gjort om fremtiden til en spiller som er under kontrakt, og bare et få dager før en europacup-finale, er mangel på respekt mot Atlético Madrid og klubbens fans.

Atlético skal møte Marseille i Europaliga-finalen 16. mai.

Flere bekreftelser

Barcelona-president Josep Maria Bartomeu har innrømmet å ha kontaktet spillerens agent, klubbdirektør Guillermo Amor har bekreftet samtaler med franskmannens søster, mens Luis Suárez har offentlig ønsket Griezmann velkommen, skriver Marca.

Tidligere tirsdag meldte flere spanske medier at Barcelona hadde meddelt Atlético Madrid at Griezmanns utkjøpsklausul ville bli utløst denne sommeren.

Det har også blitt rapportert om hektisk møtevirksomhet mellom Griezmann og Atlético Madrid-ledelsen, samt møter med agent og representanter fra Barcelona.

Truer med kompensasjonskrav

– Atlético Madrids standpunkt er veldig tydelig, og har blitt gjort offentlig ved flere anledninger. Vi har ikke forhandlet om Griezmann en eneste gang, og vi har heller ingen intensjoner om å gjøre det. For noen måneder siden ga jeg personlig beskjed til Barcelona-president at spilleren ikke er for salg, og at vi ikke kommer til å selge ham, skriver Gil videre.

– Samtidig ga jeg ham beskjed om at upassende oppførsel gikk mot integriteten til konkurransen, spesielt siden vi har konkurrert for ligatittelen gjennom sesongen, og Barcelona har over lengre tid presset en av våre viktigste spillere. Jeg sa også til ham at dersom spilleren brukte retten hans til å annullere kontrakten sin på grunn av presset de har lagt på ham gjennom sesongen, ville Atlético Madrid kreve kompensasjon for deres upassende oppførsel.

Atlético Madrid avslutter uttalelsen slik:

– Nok er nok. Jeg håper at denne uttalelsen virker i henhold til formålet, og at vi Atlético-supportere kan nyte dette øyeblikket og forberede oss til en finale på måten vi burde.​​