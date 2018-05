Allerede etter fire minutter må Lars Haugen plukke ut en puck fra det norske buret tirsdag kveld.

Det var den starten de norske gutta ikke skulle ha, og vondt blir til verre da Niklas Roest rotet bort pucken rett foran målet til Haugen - Marko Anttila straffet Norge kontant.

– Alle ser jo at det er en tabbe av meg. Mål preger kamper, og det er veldig surt å gjøre en sånn avgjørende feil. Jeg får en finsk spiller raskt på meg som jeg prøver å finte, også ser jeg ikke han andre som kommer. Da hadde jeg vel gjort noe annet. Dessverre blir det mål, og skal man vinne mot disse topplagene kan man ikke gjøre sånne feil, sier en nedbrutt Roest til TV 2 etter kampen.

Roest mener selv at 0-2-tabben ble utslagsgivende for resten av kampen.

– Vi snakket jo om at starten var veldig viktig, så da det er veldig surt akkurat nå selvfølgelig. Å gjøre en sånn tabbe i en VM-kamp. Men jeg får liksom ikke gjort noe med det nå. Jeg må bare se fremover, sier 31-åringen.

– Det preger kampen

Norge har fått en god start på VM i Danmark med seier over OL-finalist Tyskland på straffeslag, og et knepet tap på overtid mot Latvia.

Finland var derimot ventet å bli for sterke, og Mathis Olimb mener finnene var bedre over hele linjen.

– Det var ikke noe moro i dag. Vi fikk en leksjon i hvordan offensiv hockey skal spilles. De var mye bedre enn oss fra start til mål. Rett og slett, sier Olimb til TV 2.

Han legger likevel ikke skjul på at det ble ekstra vanskelig med to baklengsmål etter seks minutter.

– Det preger kampen så klart. For at vi skal ha en sjanse mot Finland må vi "maxe" prestasjonen vår, og holde nullen så lenge som mulig. I dag får vi to tidlige mål imot, og da er det kjørt mot så god motstand.

– Ja, følte dere allerede etter de to første målene at det nesten var kjørt?

– Nei, ikke etter to. Men når det tredje kom der. Slipper du inn tre mål mot toppnasjonene har du ingen sjanse. Verre enn det er det ikke, understreker han.

Sjefen er skuffet

Landslagssjef Petter Thoresen hadde håpet at Norge skulle se hvassere ut, etter en god start på mesterskapet.

– Jeg visste at det kom til å bli tøft, men at vi skulle være såpass slette ble jeg veldig overrasket og litt skuffet over. Vi er rett og slett dårlige i egen sone i store deler av kampen, og det straffer seg mot så gode spillere. Så jeg er litt skuffet over at vi ser så enkle ut i egen sone, det må jeg si, sier Thoresen til TV 2.

Sjefen mener det er flere tabber som får følger for kampen.

– Niklas må jo skjønne at han blir satt under press på det andre målet. Vi gjør en del tabber, men det er først og fremst hvordan vi spiller forsvarsspill. Vi følger ikke med nok. Vi gjør det sånn at Finland syns det er gøy å spille hockey. Nå fikk vi en stor smell, men jeg håper vi kan se mer solide ut mot Canada. Da er det jo enda en stor nasjon som skal komme med NHL-stjernene sine, så da må vi GET-liga-gutta våkne, avslutter han.

Norge-Canada, torsdag klokken 20.15.