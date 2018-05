Tirsdag kveld er det klart for den aller første semifinalen i Eurovision Song Contest i Lisboa. For Norge er det en hviledag, men i kveld blir det klart hvilke ti finalister som går videre til lørdagens finale – og dermed etter all sannsynlighet skal møte Alexander Rybak (31) der.

Både Sverige og Danmark er i torsdagens semifinale sammen med Norge. Men våre naboland Finland og Island må i ilden i kveld.

Det er også en aften full av forhåndsfavoritter – både Israel, Estland, Kypros og Bulgaria er store favoritter.

Azerbaijan poserer på isfjell

AZERBAIJAN: Aisel. Foto: Armando Franca

Det er derimot ikke Azerbaijans artist Aisel, som er en av de meget usikre kortene i kveld. Hun åpnet showet med sin opptreden der hun står og poserer på noe som ser ut som små isfjell.

Hun fra #aze har visst droppet ut fra konfirmasjonsundervisninga for å delta i #Eurovision2018.

OG droppet ut av buksene sine. — Ann B (@abergeba) 8. mai 2018

Azerbaijan har det med å gå videre til finalen, men ekspertene er uenige om hun vil klare det.

Island totalslaktes

ISLAND: Ari Olafsson. Foto: Rafael Marchante

Også for Islands håpefulle sanger Ari Ólafsson blir nok kveldens opptreden det siste han gjør på Eurovision-scenen. Iallefall for denne gang.

Det går et sukk gjennom pressesenteret når Ari begynner å synge:

«Aaaw. Han prøver i hvert fall ...»

Hvis han duden fra Island hadde smilt mindre og sunget mer kunne dette vært bra #Eurovision #NRKmgp får ikke ut lyd med munnen formet slik — PG (@Per_Gunnar) 8. mai 2018 Here at Yokelbear Towers its nil points for the Icelandic song but 10 points for the blue eyes and tight trousers #Eurovision #isl — Mark Everden 🌈 (@yokelbear) 8. mai 2018

Kritikerne har ikke vært milde med 19-åringen, og Twitter går helt i spinn mens han står på scenen.

Enkelt men populært show fra Belgia

Belgia var fjerde ut i konkurransen, og er en av favoritten i kveldens semifinale. Det var Sennek med sangen «A Matter Of Time» som representerte landet. Hun hadde et enkelt show, og flere på Twitter har kommentert på at hun ligner på den kjente 90-tallsartisten Alanis Morrisette Morrisette.

Tsjekkia med Ed Sheeran-kopi

Kjekkasen Mikolas fra Tsjekkia har vært en stor favoritt her i Lisboa, og da han gikk på den blå løperen på lørdag, var det mange som ble sjarmert. Da han skadet seg under en øvelse forrige uke, var det mange som ble bekymret for hvordan det skulle gå.

I dag ble han nødt til å stå over de verste hoppene for sikkerhets skyld, men det er rimelig sikkert at han kommer seg til finalen likevel.

Israelske Netta satte fyr på salen

ISRAEL: Netta. Foto: Armando Franca

Da Israelske Netta sto på scenen, tok det fyr i salen i Lisboa. Folket elsker den fargerike artisten, som lenge har vært spådd å nå en absolutt topplassering i konkurransen.

Men på Twitter er ikke alle helt enige:

Får vill applaus for operaopptreden

Nummer ni ut i kveld var Elina Nechayeva fra Estland. Hun drømte om å bli astronaut, men endte isteden opp som operasanger. La Forza er en storslagen sang, i likhet med kjolen som er et show i seg selv.

I presserommet bryter folk ut i vill applaus.

Bulgaria med favorittstempel

BULGARIA: Equinox. Foto: Armando Franca

Også Bulgaria blir spådd å gjøre det bra i år, med gruppa EQUINOXs sin fengende låt.

#Eurovision #BUL they surprised me, i wasn't sure were they gonna succeed but they did AND THE WIG IS DEFINITELY BORROWED FROM @ladygaga's FAME MONSTER TOUR — j | RT PINNED | eurovision (@blushingbuterx) 8. mai 2018 Performances keep getting better and better #BUL 👏 that was great #Eurovision — Heidi Maynard (@HeidiJMaynard) 8. mai 2018

Makedonia med dårligste outfit?

LOST AND FOUND: Makedonia. Foto: Armando Franca

Mens mange falt for Estlands kjole, var det ikke mange som likte F.Y.R Macedonias outfit. Noen mente til og med at truseantrekket var så dårlig at de kommer til å miste finaleplassen.

Finnene med monster-låt

FINLAND: Sara Aalto. Foto: Armando Franca

Også finske Sara Aalto skaper splid blant kritikerne: Vil hun klare å synge seg videre med låta Monsters? I en favorittspekket semifinale, er det ikke godt å si.

Også på Twitter er meningene delte. Mange elsker Finland, mens andre synes det er noen rare greier.

