Swansea-Southampton 0-1

Southampton har langt på vei sikret plassen i Premier League etter å ha vunnet 1-0 mot Swansea tirsdag kveld.

Resultatet betyr også at West Bromwich rykket ned, mens Swansea må håpe for andre resultater for å overleve i divisjonen.

– Det er en fantastisk seier for Southampton. Det er tre poeng som kan bety en ny sesong i Premier League, og milliarder av kroner, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Manolo Gabbiadini ble matchvinner i det 72. minutt, etter å ha blitt byttet inn bare tre minutter før.

Charlie Austin hadde stanget mot Swansea-keeper Lukasz Fabianski hele kvelden, men da var Gabbiadini der til å plukke opp returen.

Vrakgods

Dermed fikk TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller rett, da han vurderte Southamptons muligheter ved 0-0 i pausen.

– En mann som Gabbiadini trenger ett skudd med venstre, så kan de nesten være klare for Premier League neste sesong, sa Stamsø Møller.

Det til tross for at Gabbiadini hadde bare scoret ett mål på de 23 siste kampene før denne, og nå fem totalt denne Premier League-sesongen

– Det kan være milliardsparket! Det kan være sparket for et nytt liv i Premier League, sa en sedvanlig engasjert Wikestad.

– Det er et fantastisk øyeblikk for Gabbiadini. Han har vært iskald, og vært helt borte. Han har vært noe de ikke har bruk for lenger. I dag ble han den store helten, sier Stamsø Møller.

Et nedrykk medfører et inntektsfall på 1,5 milliarder kroner, minus en viss kompensasjon – og en såret klubbstolthet.

Jubelscenene var enorme etter scoringen fra bortelaget.

– Det var deilig. Vi er heldige som har spillere for de store kampene. Jeg visste at jeg kunne stole på alle, sier Southamptons Ryan Bertrand.

– Det sier så mye om Gabbiadini at han kan gjøre det slik.

Dramaet lever

Southampton klatrer til 15. plass og har både Huddersfield og Swansea bak seg før siste møte med Manchester City. Waliserne er under streken, tre poeng bak, og ni mål svakere målforskjell enn dagens gjester.

De er like mange poeng bak, men har to minusmål mindre enn Huddersfield.

Huddersfield skal møte Chelsea (B) og Arsenal (H) i sine to siste kamper, mens Swansea skal gjeste Stoke.

Dermed har dagens tapere fremdeles muligheter.

Det har ikke West Bromwich, som med 31 poeng har fem poeng opp til Huddersfield over streken. De var avhengige av uavgjort i Swansea-Southampton for å ha en sjanse til å overleve.

Hodeskade

Men det var litt tilfeldig at kampbildet ble som det ble onsdag kveld, og at Gabbiadini kom inn akkurat når han gjorde.

Midtveis i andreomgang gikk Southampton-stopper Jan Bednarek i bakken, etter å ha blitt utilsiktet slått ned av sin egen keeper etter et hjørnespark. Bednarek så ut til å miste bevisstheten, og måtte forlate banen.

Da bestemte Mark Hughes seg for å satse offensivt og satte inn Gabbiadini.

Det ga uttelling bare minutter senere. Etter et hørnespark fikk Charlie Austin sjansen, men ble stoppet av Lukasz Fabianski.

På returen var Gabbiadini på plass og dunket inn milliardmålet.