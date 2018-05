Et enstemmig storting åpner for å bruke tre i byggingen av det nye regjeringskvartalet, men kun der tre er sikkerhetsmessig egnet.

Eksperter advarer

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har jobbet hardt for å overbevise de andre partiene på Stortinget om at det nye regjeringskavratlet bør bygges i tre.

– Tre i dag er et fantastisk materiale, sier Vedum til TV 2.

Men som TV 2 har fortalt er de fremste ekspertene på konstruksjon her i landet kritiske og har advart mot å bruke tre i bygg som kan være utsatt for terror.

– Tre er ikke sett på som et materiale man vurderer i forbindelse med beskyttelse, sier Magnus Langseth som er professor i konstruksjonsteknikk ved NTNU. Han er en av Norges fremste eksperter og har gjennomført hundrevis av forsøk over flere tiår på stål, aluminium, glass, betong og polymerer.

Han frykter følgene feil valg av materialer kan få.

– Det kan for å si det på godt norsk ramle sammen.

Stiller klare krav

Forslaget om nytt regjeringsbygg i tre var undertegnet av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, Senterpartiets leder Trygve Slagvold Vedum, KLrF-leder Knut Arild Hareide og SVs finanspolitiske talskvinne Kari Elsabeth Kaski.

I dag behandlet kommunalkomiteen på Stortinget forslaget om å bygge regjeringskvartal i tre. Der ble det stilt klare krav til sikkerheten.

– Det sikkerhetsmessige er det viktigste. Vi vil bruke mange ulike materialer, herunder også tre, men tre skal bare brukes der det er sikkerhetsmessig forsvarlig å gjøre det, sier Mari Holm Lønseth (H) som er saksordfører i Stortinget.

Forslaget er moderert

Etter klare advarsler fra sikkerhetseksperter mot konsekvensene av å bruke tre, er forslaget moderert til at det bare skal brukes der det er sikkerhetsmessig egnet, gir miljøgevinster og er konkurransedyktig på pris og kvalitet.

– Nå får vi se hvordan arkitektene skal løse dette. Men det er ingen tvil om at sikkerheten skal ivaretas, det er komiteen helt glassklare på, sier Stein Erik Lauvås (Ap).

Senterpartiet har vært den fremste pådriveren for nytt regjeringskvartal i tre.

– Jeg håper vi får se utstrakt bruk av tre og at vi finner nye løsninger som viser at norsk byggebransje er verdensledende og oppfinnsomme og kan finne gode løsninger innenfor det som er sikkerhetsmessig forsvarlig, sier Wilfred Nordlund (Sp).

– Tok dere litt for hardt i?

– Det har alltid vært viktig med høyt fokus på sikkerhet, vi gjorde noen justeringer sånn at vi var sikker på at vi ivaretok de innvendingene som kom, sier Nordlund.

Fagfolk skal vurdere

– Da er det hvert fall opp til de folkene som kan dette å gjøre de riktige vurderingene og komme tilbake med et prosjekt som vi kan være fornøyd med, sier Kari Kjønaas Kjos (Frp).

Nå blir det altså et regjeringskvartal med tre, i kombinasjon med andre materialer.

– Men akkurat hvor mye og hvor det skal være, det må det nesten være opp til fagfolk for å sikre at vi får de helt grunnleggende behovene for sikkerhet ivaretatt i regjeringskvartalet, sier Mari Holm Lønseth (H).

