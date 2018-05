Hachim Mastour var spådd en stor fremtid, men foreløpig lar gjennombruddet vente på seg for den 19 år gamle italiensk-marokkaneren.

Etter å ha herjet i ungdomsturneringer som 14-åring var den daværende Reggiana-spilleren Mastour ønsket av Juventus, Barcelona, Real Madrid og Manchester City, men valgte i stedet AC Milan.

Hypen rundt ham ble bygget opp av skrytevideoer lagt ut på YouTube – ofte av ham selv på hans egen konto.

Av Haider Alhuraifi CC BY-SA 2.0

Fem år senere har han imidlertid ikke vært i nærheten av å spille for førstelaget, og låneopphold i Malaga (2015/16) og PEC Zwolle (2016/17) har begge vært mislykkede.

Milan-trener Gennaro Gattuso har tatt for seg unggutten, og gitt ham klar beskjed om han han skal konsentrere seg om.

– Jeg har truet ham, fordi han ble mer kjent for å lage videoer enn å spille kamper. Det gjør han ikke lenger, fordi jeg sa til ham at da ville jeg slå ut tennene på ham, sier den eksentriske treneren.

Det er tre år siden siste video er publisert på Mastours YouTube-konto.

Kontrakten til 19-åringen går ut etter denne sesongen, men selv om han har måtte trene og spille med ungdomslaget denne sesongen tror ikke Gattuso at det er for sent for Mastour.

– Toget er ikke gått, men han er ikke 50 år gammel, han er 20 år og han må lære av feilene sine, sier Gattuso.

– Han må spille jevnlig, fordi vi kan se at han har mistet en del kamptrening. Jeg har lagt merke til noen forbedringer.