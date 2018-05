Den fornærmede gutten feiret bursdagen sin hjemme hos seg selv da hendelsen fant sted. Det var flere venner av ham like i nærheten da hendelsen skjedde.

Det var mye alkohol og hasj inne i bildet, og på et tidspunkt på kvelden ble tenåringsgutten så beruset at han måtte hjelpes i seng.

Det var mens han lå i sengen at to av vennene hans, som opprinnelig skulle passe på ham, utførte overgrepet.

Oppfordret

I tillegg til den nå dømte tenåringsjenta, var det også en annen ung mann og en ung kvinne til stede i rommet.

Den unge mannen oppfordret tenåringsjenta til å utføre seksuelle handlinger på fornærmede, mot at hun skulle få to sigaretter.

Dette gjorde hun, til tross for at den andre unge kvinnen som var til stede sa det ikke var greit.

Det var først da flere andre personer kom inn på rommet, at overgrepet ble stanset.

Dømt

I retten har den unge mannen forklart at han merket at overgrepet skjedde, men at han var for beruset til å kunne si eller gjøre noe.

Han politianmeldte hendelsen like etter, og har slitt psykisk som følge av det.

Begge de to involverte ble i tingretten dømt til 120 dagers fengsel, med en prøvetid på to år.

De ble også dømt til å betale fornærmede nærmere 90.000 kroner i erstatning.