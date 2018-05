I år er det klart for jubileumssesong av Jakten på kjærligheten som blir den 15. sesongen. Det skjer ikke uten store endringer i programmet.

Den største nyheten i år er allerede sluppet. Gunhild Dahlberg blir ny programleder og tar over for Katarina Flatland.

Ny gård for speeddate

I år byttes også speeddategården, og Engø gård på Tjøme blir location når Jakten-bøndene skal speeddate.

I mai måned inntar 40 friere, fire Jakten bønder og et helt tv-crew Engø gård i Vestfold. På denne gården skal Jaktensesongens speeddater foregå.

DRENGESTUEN: På Engø gård er det mange flotte bygninger. Her er Drengestuen, hvor de mannlige frierne kan bo. Foto: Engø gård

– Med rom på gården som heter Lykke og Latter, så dette er drømmeomgivelsene for å finne kjærligheten.

– Det blir masse kjærlighet i år?

– Det må bli fire par og her på Engø gård er det også muligheter for «føling i fjæra». Hvis man ikke opplever romantikk her så er det ikke håp, sier Gunhild Dahlberg til TV 2.

Romantikk i fjøra

Alt ligger til rette for at de fire bøndene som skal møte sine friere kan glede seg til speeddatene på Engø gård. Det er muligheter for mye romantikk med alt fra champagne i boblebadet til sjærgårdspiknik med kajakk.

SPPEDDATE: Programleder Gunhild Dahlberg gleder seg til å ta i mot bønder og friere på Engø gård. Foto: TV 2

– På Engø gård er vi godt vant med romantiske opphold enten det er store bryllup eller et weekendopphold med kjærester og ektefeller.Men da har våre gjester allerede funnet kjærligheten. Det blir veldig spennende og hyggelig for oss om det nå oppstår ny kjærlighet og varme følelser mellom bøndene og alle deres friere her hos oss på Engø gård, avslutter Ivar Neteland som er daglig leder og gårdsbestyrer ved Engø gård.