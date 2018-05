Sommeren nærmer seg med stormskritt, og med det er det tid for grillsesong!

Vi har fått med oss de tre programlederne på Morgenshowet til Radio 1. I tillegg er kokk og kjøkkensjef på Fyr Bistronomi, Sebastian Myhre, med som panelmedlem.

Blindtest

Alle fire skal blindsmake på tre ulike kjøttretter; grillpølser, hamburger og entrecote, for å prøve å smake seg frem til hva som er grillet på gassgrill og hva som er grillet på kullgrill. Og det er ikke mangel på selvtillit blant radiovertene.

– Jeg er helt sikker på at jeg kommer til å smake forskjellen på kull og gass. Det mener jeg skal være ganske barnemat, presiserer Niklas Baarli.

Lite forskjell på smak

Men det skal vise seg at panelet får store problemer. De klarer riktignok å smake seg frem til hvilke pølser som er grillet på kull, men når hamburgerne serveres bommer de alle grovt. De tror rett og slett at den gassgrilla burgeren er grillet på kull.

– Ekstremt pinlig, mener Baarli.

DETTE BLE TESTET: Det var grillpølser, hamburger og entrecote som sto på menyen. Foto: Habbestad / TV 2 Hjelper Deg

Entrecoten, derimot, smaker de overhodet ikke noe forskjell på.

Slik ble testen gjennomført: Vi grillet pølser, hamburgere og entrecote på en gassgrill og en kullgrill.

Grillingen ble utført av en ekspert - tidligere vinner av Norges Grillmester (TV 2) og medlem på landslaget i grilling.

Kjøttet ble grillet like lenge på hver grill og fikk like lang hviletid før servering.

Grillene som ble brukt i testen var fra samme produsent med lik standard.

– Nei, altså det er en skam personlig å innrømme at jeg smaker så lite forskjell. Jeg var ganske sikker på at jeg skulle «naile» det her, men det smaker så å si ganske likt, sier Baarli.

Også kollegaen sliter med å skille på smaken på kjøttstykkene.

– Jeg er litt overrasket over at det er så lite forskjell, forteller Ken Wesenius Nilsen.

Ifølge testpanelet kan man altså smake marginalt med forskjell på mat grillet på de ulike grillene.

– Hipp som happ, oppsummerer Baarli.

Myhre forteller at for hobbykokken har det ikke så mye å si for smaken om du griller på gassgrill eller kullgrill.

Kreves mer tålmodighet med kullgrill

I tidsbruk er det derimot en tydelig forskjell.

– Når man skal grille med en kullgrill, må man alltid beregne en halvtime lenger. For det tar tid å varme opp kullet, og det skal være riktig temperert før man begynner å grille, forteller griller Johnny Krosby som blant annet har vunnet tittelen "Norges Grillmester" (2014) på TV 2 programmet med samme navn.

Gassgrill er sånn sett mer praktisk i hverdagen for folk med dårlig tid.

– Hvis man tar en gassgrill, så går det lynraskt. Da er det bare å sette på gassen og så å si begynne å grille med en gang, avslutter Krosby.