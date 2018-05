Stortinget må be regjeringen bla opp nok penger til å få anbudet om luftambulansetjenesten annullert, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Det britiskeide selskapet Babcock SAA vant anbudet og skal neste år overta etter Lufttransport, som har driftet luftambulansetjenesten i over 25 år.

Men anbudet inneholdt ingen krav om virksomhetsoverdragelse, og dårligere lønns- og arbeidsvilkår har ført til at bare 14 av Lufttransports over 100 piloter har søkt på de i alt 97 pilotstillingene i Babcock.

Svekket beredskap

Striden har ført til at en rekke ambulansefly har blitt og vil bli stående på bakken. Dette har gått spesielt hardt ut over tjenesten i Nord-Norge.

– Når luftambulansetjenesten raseres som følge av at Babcock skal overta, er hele premisset for anbudskonkurransen annullert. Regjeringen må bla opp de nødvendige millionene for at vi kommer oss ut av denne kontrakten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Tirsdag ettermiddag er det klart at både Ap, Sp, SV og Rødt krever at Babcock ikke får starte ambulanseflyvninger i Norge. Det melder VG.

– Det er for mye usikkerhet nå. Derfor må prosessen nulles ut og man må starte helt på nytt. Det betyr at dagens operatør må få beskjed om å fortsette inntil man har en ny prosess klar, sier Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkhol til VG.

KrF vil ikke konkludere om de mener anbudet bør lyses ut på nytt før Helseminister Bent Høie har holdt sin redegjørelse 15. mai. Partiets endelige beslutning i saken vil avgjøre om regjeringen får et pålegg fra Stortinget om å annullere kontrakten med Babcock.

– Situasjonen er svært alvorlig. Det er statsrådens ansvar når det gjelder spørsmålet om å si opp kontrakten eller ikke. Vi vil avvente redegjørelsen helseministeren vil holde i Stortinget tirsdag, sier nestleder i Krf, Olaug Bollstad til TV 2.

Hasteforslag

Tirsdag fremmet Bjørnar Moxnes hasteforslag på Stortinget om å annullere anbudet. Partiet vil heller forlenge avtalen med Lufttransport og på sikt forberede offentlig drift av tjenesten, i tråd med anbefalingen fra den siste offentlige utredningen om akuttmedisinsk beredskap.

– Det som skjer med luftambulansetjenesten, er en nasjonal skandale. Rødt vil forhindre Veireno-tilstander i lufta. Anbudet må annulleres før luftambulansetjenesten bryter sammen, sier Moxnes.

I forslaget ber Rødt om at Stortinget «ber regjeringen utrede og forberede offentlig drift av luftambulansetjenesten, slik at den blir en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og akuttmedisinske beredskap».

– Uklar rolle

Samtidig krever SV at styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, trekker seg som følge av krisen i luftambulansetjenesten, skriver NRK. Telle er til daglig direktør i rekrutteringsselskapet Bedriftskompetanse, som har inngått en kontrakt om rekruttering av piloter med Babcock SAA. Helse Nord har også ansvaret for driften av seks av Lufttransports ni ambulansefly.

Telle erklærte seg søndag inhabil i behandlingen av krisen på grunn av oppdraget for Babcock.

– Telle kan ikke fortsette som styreleder. Det er uklart hva hennes rolle har vært, det eneste vi vet er at hennes selskap tjener penger på Babcock, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

– Uholdbart for pasientene

Legeforeningen er bekymret for akuttberedskapen i Nord-Norge og forventer at saken løses snarest.

– Situasjonen for pasientene i Nord-Norge er uholdbar når tre av fem flyambulanser står på bakken. Befolkningen skal være trygg på at akuttberedskapen er ivaretatt på en god måte, sier legeforeningens president Marit Hermansen i en pressemelding.

Legeforeningen peker på at den nye leverandøren har dårligere bakvaktløsninger og tilgjengelighet på ekstra fly. Det fremgår av anbudsdokumentene.

Det legges også opp til kutt i både lønn og pensjon for de ansatte som i utgangspunktet ønsket seg over i det nye selskapet.

– Stabile og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår er helt avgjørende for å beholde og rekruttere spisskompetanse. I en så kritisk beredskapsfunksjon, må kvalitet vektlegges i større grad enn pris. Å planlegge med for høy risiko ut fra økonomiske hensyn er uakseptabelt. Helsetjenesten er helt avhengig av at både befolkningen og ansatte har tillit til at kompetanse, kvalitet og kapasitet er ivaretatt på en god måte, sier Marit Hermansen.

