Både Ole Einar Bjørndalen (44) og Gabriela Koukalova (28) la opp som skiskyttere etter denne sesongen.

Den tsjekkiske stjernen har allerede rukket å gi ut en selvbiografi.

I boken «Jína» går hun til angrep på Ole Einar Bjørndalen.

Koukalova kaller den norske skiskytterlegenden for «feig» ettersom han ifølge boken ikke skrev under på dopingoppropet mot Russland i januar 2017.

– Han skrev ikke under, og det gjorde meg så skuffet. I tillegg var det noen østerrikere som ga blaffen i å skrive under, skrev Koukalova og legger til.

– For meg er det så feigt.

Fått beklagelse

Det er bare et problem: Bjørndalen skrev faktisk under. Det får Koukalova til å angre.

– Jeg er veldig lei meg. Jeg har gjort en fryktelig feil. Jeg var ikke klar over at Ole Einar faktisk var den eneste norske skiskytteren som skrev under, sier Koukalova til svenske Expressen.

– Jeg kommer til å korrigere det her i neste opplag av boken. Bjørndalen var et fantastisk forbilde i skiskytterverden. Jeg er veldig glad for at han viste karakter og skrev under til slutt.

Den norske skiskytterkongen bekrefter at han har fått en unnskyldning.

– Ja, det har jeg fått - etter at jeg ba henne sjekke kildene sine, skriver han i en tekstmelding til Aftenposten.

Over 160 skiskyttere signerte på underskriftskampanjen som ble oversendt Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), der man krever en kraftig opptrapping av sanksjoner i framtidige dopingsaker.

De toneangivende utøverne i oppropet var Martin Fourcade og tsjekkiske Michal Slesingr.

Skiskytterne ble senere hørt av IBU, som innførte strengere straffer for doping, og tvinget Russland til å si fra seg VM.

Opp- og nedturer

Koukalova gikk glipp av OL i Pyeongchang med en skade, og har satt punktum for en eventyrlig karriere etter en sistesong som ble ødelagt av skadeproblemene.

Hun har vunnet to VM-gull (mix-stafett i Kontiolahti 2015 og sprinten i Hochfilzen 2017) og verdenscupen sammenlagt i 2015/16.

28-åringen har hatt det tøft gjennom karrieren, og har blant annet vært åpen om at hun har slitt med anoreksi.

– Jeg skal nyte å leve et normalt liv, som jeg ikke har kunnet gjort de siste ti årene, sier Koukalova til Expressen, men det er alltid et men:

– Jeg kommer til å savne alle venner rundtom i verden.