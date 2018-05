Strandsesongen er like om hjørnet, og for de som ønsker å vise seg med silkemyke føtter i sommervarmen, finnes det en rekke produkter som skal få den harde huden under føttene til å flasse av.

Disse kalles eksfolierende sokker og selges på apotek og i butikk, og skal brukes én gang i en time for at kjemikalier skal trenge inn i huden. Etter tre til syv dager skal flassingen starte og føttene skal bli myke som babyføtter.

For å teste disse produktene møter Helsekontrollen fire av fotballspillerne i LSK.

– Jeg bruker særdeles liten tid på å stelle føttene, og har deretter veldig dårlige føtter, sier LSK-spiller Magnus Amundsen til Helsekontrollen.

HUDSOKKER: Her er produktene som skal kunne gi deg silkemyke føtter. Foto: Anders Myhr Nielsen

Produktene LSK-gutta har fått prøve heter Footner, Baby Foot og Intensive Moisturizing Foot Mask. I tillegg har Aleksander Melgalvis Andreasen prøvd en litt annen variant: GeLuscious Gel Moisturizing Booty’s sokker fra Enklere liv som skal brukes tre ganger daglig. Disse er ikke eksfolierende, men slipper sakte ut oljer og vitaminer som ved mer jevnlig bruk skal motvirke tørre føtter, hard hud og hælproblemer.

Fotterapeut og faglærer ved Tone Lise Akademiet, Veronica Anseth, mener produktene er effektive.

PÅ TRENING: Helsekontrollens Marte Spurkland møter LSK-gutter for å se om føttene deres kan få seg en oppussing. Foto: Anders Myhr Nielsen

– De fjerner død hud og etterlater en silkemyk fot, sier hun, men har likevel betenkeligheter.

– Jeg tenker at når man skal flasse over en tre ukers tid med store flak som flasser og flasser og flasser av, og man sitter og drar av disse flakene med død hud så kan huden igjen bli ganske sår. Når huden blir sår vil den beskytte seg med å bygge seg hardere, så det kan nok hende at man da er inne i en litt ond sirkel.

Men når Helsekontrollen møter LSK-gutta igjen ni dager etter bruk er det ikke mye flass å spore.

– Jeg må skuffe. Jeg har ikke sett noe som helst, jeg, sier LSK-spiller Mats Haakenstad.

Heller Aleksander Melgalvis Andreasen, som brukte fuktgivende sokker, har merket forskjell.

– Jeg har brukt i snitt sånn tre ganger om dagen, men jeg har ikke merka noe flassing eller noe sånn.

BEHANDLING: Slik ser det ut når de eksfolierende sokkene påføres føttene Foto: Anders Myhr Nielsen

Fotterapeut Veronica Anseth kunne heller ikke se noen virkning av produktene på fjorårets cupvinner-føtter.

– Jeg vet at det pleier å være resultater på disse produktene, så det kan være at disse guttene dusjer så ofte etter trening at kjemikaliene som skal virke vaskes av, sier hun til Helsekontrollen.

