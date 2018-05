Nå skal parets datter Frøya (4) bli storesøster, det bekrefter Solli og Johansen overfor Se og Hør.

– Det er veldig hyggelig, Jeg har alltid hatt et ønske om flere barn, men jeg har ventet på at Anja skulle bli «klar». Det kom litt fortere enn vi hadde forventet, men vi er kjempeglade begge to, sier 26-åringen til bladet.

Videre forteller de at barnet er ventet i desember.

Fridde i gjørma

Paret har vært sammen siden mars 2013, og fire år senere fikk Johansen det store spørsmålet.

Den tidligere Farmen kjendis-deltakeren fortalte til God kveld Norge at frieriet fant sted på en grå dag i Bergen.

– Jeg fant frem ringen i øsende regnvær på lille julaften i Bergen. Jeg gikk på kne i gjørma og gjorde det ordentlig, sa han til God kveld Norge i fjor.

Anja hadde på sin side ventet lenge på frieriet, og var mer enn klar til å si «ja».

– Jeg sa til Lavrans uken før at jeg var lei av å se alle venninnene mine oppdatere på Facebook at de var forlovet, og at jeg håpet på at jeg ble forlovet før jeg blir 30 år, sa hun til God kveld Norge.

Fant hull i hjertet

Johansen, som driver en av Norges største blogger, har tidligere gjestet God morgen Norge og fortalt åpenhjertig om sin første fødsel.

Datteren Frøya ble født hele ti uker for tidlig, og noen dager etter fødselen fortalte legene at de hadde funnet et hull i hjertet til lille jenta.

– Jeg begynte å bekymre meg veldig kjapt for at ting kanskje ikke var som det skulle. Jeg begynte å ødelegge litt for meg selv og det angrer jeg på i dag. Det spiste meg opp og jeg klarte ikke å kose meg, sa Johansen den gang.

Bloggeren slet med skyldfølelse etter den premature fødselen.

– Jeg føler mye skyld for at jeg kanskje ikke kledde nok på meg. Jeg fikk urinveisinfeksjon. Var det grunnen? Spiste jeg bra nok? Trente jeg for mye? Trente jeg for lite? Jeg begynte å analysere ting som kanskje var grunnen til at hun ble født for tidlig, fortalte hun.