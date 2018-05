Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei! Jeg har et problem på min Opel Astra 2002-modell.

Per i dag helgependler jeg 230 km én vei, for å komme meg hjem fra arbeidsstedet mitt. Dette utsetter bilen for en del slitasje, men dette blir reparert umiddelbart.

Fredag forrige uke opplevde jeg etter en stans at min høyre frambrems "satt" noe på da jeg skulle kjøre ut av ett kryss. Etter en umiddelbar stans for å sjekke tilstanden, så jeg at det røk ut av felgen og hjulfestet (der man skrur løs hjullageret). Felgen kunne ikke røres pga. varme, og varmen resulterte i smelting av innerventilen i dekket. Etter å ha tatt tiden til hjelp for å kjøle ned bremsene og bytte til reservedekk, kom jeg meg hjem.

Påfølgende dag jekket jeg opp bilen for å sjekke om det var hjullageret som var gåent. Ved å ta tak i toppen og bunnen av dekket, for så å nøkke inn og ut, viste dette ingen indikasjon på at noe var galt med hjullageret. Ved å ta av dekket og kontrollere skiven, fant jeg ut at det heller ikke var kast i denne. Etter en lengre kjøretur med mange venstresvinger, kom det heller ingen lyd fra det høyre hjullageret. Dette ville jo indikert at dette var problemet.

Etter turen på rundt 50 km og lite bremsing, var problemet tilbake igjen. Varmgang i kun høyre dekk og felg, og den ubehagelige lyden av at bremsen henger litt på ved start.

I dag demonterte jeg calipter og bremseklosser for en nærmere titt, men ingenting tydet på at noe feilfunksjonerer eller at bremsene henger på. Spesielt ikke når hjulet kan rulles fritt.

I dag på min 230 km lange pendlervei, stoppet jeg hver 50 km og kontrollerte felgen for varme, og dette skjer igjen. Noe som gjør at jeg sitter som et spørsmålstegn.

Det banale er at i regnvær skjer ikke dette, da kanskje fuktigheten smører systemet slik at bremsene ikke henger på skaper skaper varmgang? På soldager som i dag må jeg stoppe intervallvis og helle noen liter vann innenfor felgen, når denne har kjølt seg ned.

På nettet skriver folk om dette problemet og noen henviser til oppsvulmet bremseslange der bremsevæsken ikke klarer å presse seg tilbake pga. "tett" slange, eller skylder på calipteren. Jeg har i dag bestilt ny caliper og klosser, men jeg lurer på om det fins noen andre løsninger som gjør at jeg ikke må ty til tusenlappene?

Benny svarer:

Heisann. Dette høres jo ikke bra ut og er absolutt noe du bør få fikset. Hvilket jeg skjønner at du allerede er i gang med.

Jeg tror også at du har helt rett i dine antagelser om at det er bremsene som henger på her. Symptomene og opplevelsene du beskriver stemmer i alle fall godt med det.

Bremsene ligger nok ikke mye på. Da hadde du merket at bilen hadde trillet tungt og at den hadde dratt til den siden hvor hjulet bremser. Men at det ligger på litt over tid vil også gi varmgang. Ganske mye også, som du har forstått. Innimellom så mye at bremsevæsken også koker og man får lav bremsepedal da den ene kretsen kan falle ut på grunn av damplås (luft) i bremsevæsken.

I ekstreme tilfeller kan det også bli så varmt at fettet som smører og også kjøler ned hjullagret forringes, og at dette kan bli defekt som en følgeskade.

Du sier at problemet med varmgang ikke oppstår i regn, men at du må stoppe for å kjøle ned hjulet og bremsene med å helle på vann i oppholdsvær. Jeg antar det skuldes at regn og fuktighet fra veien er nok til å kjøle ned bremsene.

Når bremsene er så varme som dette, da har man ett problem ...

Man bruker ikke nødløsninger her

Du lurer på hvordan du kan komme unna dette uten å bruke flere tusen kroner. Om det ikke hadde vært for at du allerede hadde forsøkt det så hadde svaret mitt blitt: Demonter, rengjør, løsne, påse at alt går lett, smør og sett sammen igjen. Men det fungerte jo ikke.

Da er nok uansett neste steg på veien å bytte calipter. Det å bytte klossene, som jo har vært veldig varme, blir heller ikke feil. Om bremseskivene har klart seg uten å slå seg / få kast eller sprekker eller blitt blå av varmen, bør de kunne brukes igjen, selv om det helt ideelle nok også hadde vært å bytte disse. Sjekk dem nøye. Om du må bytte, koster det ikke all verden og de er greie å skifte når du først er i gang.

Bremser er jo som du vet viktig for trafikksikkerheten og du som kjører såpass mye, bør ikke gå for dårlige billigløsninger her.

Vi får bare håpe at de nye delene løser dine problemer, slik at du problemfritt kan fortsette helgependlingen. Jeg både tror – og er rimelig sikker på det.

Men om det i verste fall ikke skulle bli det, er det nok noe mer omfattende feilsøking som skal til. Bremseslange-teorien din, med svelling, har jeg også hørt om, men aldri opplevd. Jeg har ikke så veldig stor tro på den. Selv om man aldri skal si aldri …

Moderne biler har jo ganske mange avanserte systemer. Selv om det er langt i fra nytt, så er jo ABS-bremsene et slikt system. Med ventiler som fordeler bremsekraft til hvert hjul. For eksempel på biler med traction-control. Hvor bremsene bremser ned hjulet med dårligst grep.

Det kan også være noe feil her, med ventiler som henger eller feil med elektronikken som styrer det hele. Da kan det fort bli veldig dyrt. La oss håpe at det ikke er noe her.



Lykke til!

