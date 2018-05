Det forteller lagsjef Karl Lima til TV 2.

Laget har siden 2009 vært det eneste norske kvinnelige profflaget, og har opp gjennom årene vært laget for de største norske profilene.

På laget i år finner man blant andre stjerneskuddet Susanne Andersen og tidligere verdensmester Tatiana Guderzo.

– Vi kunne gjerne hatt bedre kontroll på økonomien

– Det står ikke så bra til med økonomien i laget akkurat nå. Det skyldes en kombinasjon av mange ting. Vi har feilberegnet inntektene, og mye av det går på kontrakter som ikke er faste. Noen har blitt redusert, noen har forsvunnet... Det er mange i off shore-bransjen og i andre bransjer som sliter økonomisk. Nordsjørittet, for eksempel, har vært en sponsor i mange år, men de har sterkt reduserte inntekter og har forsvunnet helt. Det er flere sånne småting. I tillegg øker ting som lisenser fra Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) og det nasjonale forbundet. Og som et norsk lag har vi en del ekstrakostnader andre lag ikke har. Det koster å ha mange norske ryttere som skal fly, for eksempel. På kontinentet kjører de fleste rytterne bil til løpene, for eksempel. Så det er mange forskjellige ting. Vi kunne gjerne hatt bedre kontroll, men det har liksom alltid gått bra før. Men nå gjør det ikke det, sier Lima.

Laget mangler rundt én million kroner for å kunne fullføre sesongen på en «skikkelig måte».

– Har det fått noen konsekvenser for laget nå?

– Vi har begrenset litt på det utstyret vi må betale for, og vi har avlyst en del ritt. Redusert aktiviteten litt.

– Er det fare at man må legge ned driften?

– Det kan bli konsekvensen. Men vi håper å kunne fullføre denne sesongen i alle fall på et vis, men bare det kan bli vanskelig.

