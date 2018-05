For én måned siden gikk dagligvarekjempen Kiwi ut og fortalte at de hadde kuttet prisen på all sukkerfri brus, noe som skapte oppslag om «priskrig» i enkelte medier.

Halvlitersflasker med sukkerfri brus var blant varene som fikk en liten prisjustering den gang. Da ble prisen satt ned fra 22,90 til 19,90, og det tok ikke lang tid før de argeste konkurrentene gjorde akkurat det samme.

Nå ser det ut priskonkurransen mellom lavpriskjedene igjen står om halvlitersflasker med brus. Rema 1000, Extra og Kiwi selger nå alle halvlitersflasker med Ringnes-brus til 11,50 – både med og uten sukker.

– En konkurrent startet i går en kampanje med seks halvlitersflasker for 69. Da satte vi ned enhetsprisen til 11,50, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til TV 2.

Flagg til 1 krone

Hun viser til at kjeden prioriterer å sette ned enhetsprisen fremfor å kjøre kvantumsrabatter. Det er imidlertid ikke bare brusen som selges til lavere priser enn normalt. Arvin forteller at flere priser er «i bevegelse» før 17. mai-feiringen.

– Vi selger flagg til én krone og vi har is som er veldig billig. Ellers jobber vi for å være billigst på alle 17. mai-varer som grillprodukter, bær, kremfløte og ketchup, sier Arvin.

– Det er priskrig hver dag hele året, så tilspisser det seg når det er høytider og sesong. Da er det ekstra stor konkurranse om kundene, legger hun til.

– Tøffe kampanjer

Rema 1000 reklamerte mandag med seks halvlitersflasker med brus til 69 kroner i sin Æ-applikasjon, men selger nå også enkeltflasker til 11,50 uten Æ.

– Våre kunder skal finne alt de trenger til laveste pris hos oss, også til 17. mai-feiringen. Nå har vi blant annet flagg til kroner 1, halvlitersflasker med Ringnes-brus til 11,50, baconpølser til 29, 6-pakning med kroneis til 23,90 og mye annet annen godt til laveste pris hos Rema 1000, sier prissjef Stian Mårdalen til TV 2.

Extra opplyser at også de har de samme tilbudene på flagg og brus, i tillegg til tilbud på blant annet festkake og bær.

– Hovedbildet er at det er tøffe kampanjer og stort press på pris. Men man ser ikke noen elleville priskriger som man gjorde for noen år siden. Det nærmeste er vel flagg til 1 krone hos Extra, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, til TV 2.

Han bekrefter likevel at de følger med på konkurrentene.

– Hvis noen konkurrenter senker prisen på ett eller annet produkt, så elsker Extra lave priser og følger prisene umiddelbart, sier Kristiansen.

Kommunikasjonssjefen sier at konkurransen er i ferd med å flyttes fra enkeltprodukter og over på produktkategorier.

– Det man ser er at det kriges mer på kategorier fremfor enkeltprodukter. For eksempel er grillprodukter kjempeviktig når sola skinner og folk har pusset støvet av grillen, fortsetter Kristiansen.

– Det prisbildet vi ser nå med kjempegode tilbud er et sunnere bilde enn en mer vil priskrig på enkeltprodukter. Kundene er mer tjent med dette, legger han til.

– Blir nesten alltid priskrig

Dagligvareekspert Erik Fagerlid bekrefter at konkurransen er stor blant kjedene innenfor ulike produktkategorier, blant annet på grill- og middagsprodukter.

– Når klokken er 12, så er det 75 prosent av oss som ikke vet hva vi skal spise til middag. Det gjør at vi går i butikken i dag også, så kampen om middagen er voldsom, sier han til TV 2.

I tillegg er det stor priskonkurranse før høytidsdager, ofte på produkter som hører sammen med den aktuelle høytiden. Han tror vi vil se det samme før 17. mai og pinsehelgen.

– Det er nesten alltid priskrig før slike situasjoner som for forbrukerne er annerledes enn hverdagen, men vi fikk det ikke på samme måte i påsken. Da var godteri og brus en viktig prisdriver, men sukkeravgiften gjorde at bransjen var litt usikker på det ene og det andre, forklarer han.

Han viser til at kjedene neppe tjener penger når de selger flagg til én krone, men at de tar inn dette når du kjøper andre produkter.

– De tjener penger på de tingene man likevel kjøper og på å endre forbrukeratferd, sier han.