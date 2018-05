– Det er et mirakel, sier amerikanske Jennifer Nicole Reindl til USA Today.

I mars havnet den 13 år gamle sønnen hennes, Trenton McKinley, i koma etter å ha lekt sammen med kameraten sin hjemme i Mobile i Alabama.

Amerikanske medier har beskrevet ulykken som en «freak accident».

Trenton satt i en liten tilhenger som ble dratt av en motordrevet lekebil for barn. Plutselig bråstanset bilen, og Trenton ble kastet av tilhengeren og slengt med hodet først inn i en betongvegg.

Deretter fikk han bilen over hodet.

– Jeg traff betongen, og bilen landet på hodet mitt. Etter det husker jeg ingenting, sier Trenton til nettstedet.

PÅ BEDRINGENS VEI: Trenton smiler etter å ha fått kommet hjem på besøk. Foto: Jennifer Nicole Reindl

På sykehuset konstaterte legene at tenåringen hadde syv brudd i hodeskallen, og at livet hans derfor ikke stod til å redde.

– Døde fire ganger

Etter ulykken opprettet mamma Jennifer en innsamlingsaksjon på Facebook, i håp om å få samlet inn penger til å dekke de enorme sykehusregningene.

«Alt jeg så var en båre hvor føttene hans hengte ut. Han døde fire ganger. Den første gangen var han død i 15 minutter. Den siste gangen de fikk ham tilbake, hadde han ingen hjerneaktivitet, en skadet hjernestamme og et hjerte som kun slo på grunn av adrenalinet», skrev hun i «Money to help Trenton».

Trenton ble gjenopplivet, men legene sa at han på grunn av hjerneskaden aldri ville komme seg.

– Selv om han overlevde, kom han til å bli en grønnsak, forteller Jennifer.

Signerte donasjonspapirer

Foreldrene forberedte seg til å ta farvel med 13-åringen, og signerte papirene som godkjente en organdonasjon som skulle redde livet til fem ventende barn.

Men, dagen legene skulle teste guttens hjerneaktivitet for siste gang og deretter slå av respiratoren, skjedde det utrolige.

«Øynene hans var helt svarte og tørre, og jeg visste at han ikke ville nøle på å redde fem liv. Dagen etter fikk jeg en telefon. De hadde avlyst den siste hjerneaktivitettesten. Like før de koblet ham til, beveget hånden hans seg. Så føttene. De så på øynene hans, og de var tilbake», skriver Jennifer.

Sakte men sikkert kom Trenton til seg selv igjen, og han er overbevist om at han var i himmelen og at Gud reddet ham.

– Det finnes ingen annen forklaring. Det sier legene også, sier han.

Husker alt

29. mars la Jennifer ut et Facebook-innlegg hvor hun fortalte at Trenton ble bedre dag for dag.

«I dag, for første gang, dro han til treningsrommet. Han gikk fra stolen sin og kastet fire baller i nettet (...). Han blir bedre for hver dag, og har tilbake hele minnet og snakker om vennene på skolen hver dag», skrev hun.

Trenton må nå gjennom en tøff rehabilitering, og flere hjerneoperasjoner gjenstår.

En del av hodeskallen hans er fryst ned, og skal snart settes tilbake under en omfattende og komplisert operasjon.

Spøker med legene

Trenton sliter med store smerter, og har gått ned 20 kilo siden ulykken.

Likevel har han mye selvironi.

Han har blant annet spøkt og fortalt legene at han kunne ha brukt det ødelagte hodet sitt som potetgullskål.

– Jeg sa at jeg kunne legge meg på siden og helle salsa i og spise potetgull og dip ut av hodet mitt, sier han og ler.

Trentons mor er også overbevist om at Gud har hatt en finger med i spillet.

«Gud gjorde det samme for sønnen min som han gjorde for seg selv. Jeg er så beæret som har fått ham tilbake. Gud er god», skriver hun på Facebook.

