For ett år siden gikk portugisiske Salvador Sobral (28) helt til topps i Eurovision Song Contest med låten «Amar Pelos Dois».

Da han sto på scenen i Kiev, slet han med sykdom på grunn av en hjertefeil. Han fikk ikke deltatt på alle prøvene til musikkonkurransen på grunn av sin helsetilstand, og søsteren hans måtte steppe inn ved flere anledninger.

Fire måneder etter Eurovision-seieren meldte portugisiske medier at tilstanden til Sobral var kraftig forverret og at han var avhengig av en hjertetransplantasjon.

Da måtte han ta en pause fra musikkarrieren.

I desember i fjor fikk Sobral endelig et nytt hjerte, og 12. januar skrev han på sin egen Instagram-konto at han var utskrevet fra sykehuset og at operasjonen var vellykket.

Samtidig forsikret han fansen om at han snart ville returnere til scenen.

Kommer til Eurovision-finalen

Og nå kan det se ut som om Sobral er klar for å vende tilbake til artistkarrieren. I det siste har han reklamert på sosiale medier for flere konserter han skal holde i sommer.

Sobral vil også være til stede under lørdagens Eurovision-finale i Lisboa.

Han skal opptre sammen med den brasilianske artisten Caetano Veloso, og fansen kan vente seg både nytt materiale og Eurovision-vinnerlåten, skriver Eurovision på sin egen nettside.

Dagen før finalen øvde Sobral gjennom pausenummeret på Altice Arena i Lisboa, til stor jubel fra publikum som hadde møtt opp på generalprøven.

Samme dag observerte TV 2 han i presseområdet ved arenaen, hvor fjorårets Eurovision-vinner tok selfies med flere fans.

Sender en hilsen

I det offisielle programmet til årets Eurovision har Sobral skrevet en hilsen til fansen. Der beskriver han opplevelsen han hadde i musikkonkurransen i fjor som «fantastisk», og han skriver at han er glad for at publikum fortsatt setter pris på hans type musikk.

– Jeg er ikke lei av sangen. Jeg er alltid glad for å kunne synge den, og folk føler at det er deres sang. Det er ikke lenger min sang, men den tilhører alle, skriver han om låten «Amar Pelos Dois» i hilsenen.

Var redd før operasjonen

Tidligere i år ga Sobral er intervju til den portugisiske TV-kanalen RTP. Da oppsummerte han året 2017 slik:

SØSTER OG BROR: Sobral tok med seg søsteren Luisa Sobral opp på scenen da han ble utropt som Eurovision-vinner. Det var hun som skrev vinnerlåten. Foto: AFP PHOTO / SERGEI SUPINSKY/NTB scanpix

– Jeg vant en stor konkurranse også tilbragte jeg fire måneder på et sykehus for å få en hjertetransplantasjon, sa han i intervjuet, ifølge franske Télé Star.

Han innrømte at hjerteoperasjonen var en skremmende opplevelse.

– Det var virkelighetsfjernt og det kan ikke beskrives med ord. Men jeg var selvsagt redd, sa han.

I intervjuet fortalte han at medisinene han tok etter operasjonen påvirket stemmen hans, som har blitt skjørere, men at han likevel er i gang med å spille inn et nytt album.