Joe Gomez er blitt ankeloperert og kommer til å miste Premier League-avslutningen mot Brighton søndag og Mesterliga-finalen mot Real Madrid 13 dager senere, melder The Telegraph.

Den engelske forsvarsspilleren er også høyst tvilsom til VM i Russland, der han var høyaktuell for en stopperplass.

Store deler av sesongen har Gomez kjempet med Trent Alexander-Arnold om en plass på høyrebacken i skadefraværet til Nathanial Clyne, som spilte sine første minutter denne sesongen først i april.

Liverpool Echo skriver imidlertid at Gomez går gjennom operasjonen nå for å ha håp om å rekke VM, mens The Times melder at VM etter alt å dømme går uten 20-åringen.

Gomez skadet seg i privatlandskampen mot Nederland i mars, men har trosset smertene og spilt ligakampene mot Stoke og West Bromwich.​

Landslagssjef Gareth Southgate reiser til Russland uten Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain, som skadet kneet i den første Champions Legaue-semifinalen mot Roma. Det er usikkert når midtbanespilleren er tilbake.

Liverpool-manager Jürgen Klopp fikk Adam Lallana tilbake i full trening forrige uke, mens Emre Can kan være tilbake denne uken. Fra før er det klart at midtstopper Joël Matip ikke spiller mer denne sesongen.