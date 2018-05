Tidligere «Paradise Hotel»-deltaker og toppblogger Isabelle Eriksen (21) skrev lørdag et blogginnlegg hvor hun svarte leserne på spørsmål.

Ett av spørsmålene hun valgte å svare på var dette:

«Er det mulig å ta silikon når puppene er under utvikling? Altså hvis man har tatt implantater og puppene vokser. Har det noe å si?»

Hvorpå bloggeren svarer dette:

«Ja det er fullt mulig. Det er ikke farlig! Det kan godt hende mine egen pupper har vokst etter at jeg tok silikon. Det er ikke noe problem.»

En av de som har fått med seg dette svaret, er blogger og forfatter Linnea Myhre.

«På listen over spørsmål det er viktig å svare på fra 13 år gamle jenter», skriver Myhre ironisk på Twitter.

GIR RÅD: Det var i et spørsmål/svar-innlegg at Eriksen ga råd om silikonimplantater. Foto: Skjermdump/Isabelleeriksen.blogg.no

– Et problem

Uttalelsen fra Isabelle Eriksen får også spesialist i plastikkirurgi ved Akademikliniken, Bjørn Tvedt, til å reagere kraftig.

– Det er absolutt et problem!, konstaterer Tvedt overfor TV 2.

Kirurgen lister opp flere årsaker til at et slikt inngrep overhodet ikke burde utføres på noen med bryster i utvikling.

– Det ene er at når man setter inn et implantat, så skapes det et trykk mot eget brystvev. Eget brystvev får da en motstand som hemmer normal utvikling.

– Det andre er at dersom brystet fortsetter å vokse, kan det blir betydelig større enn man ønsker når de er utvokste. Da vil de jo måtte fjerne det igjen for å bli fornøyde med seg selv. Det er ikke god medisin å legge implantater i bryster under utvikling, konstaterer Tvedt.

Han understreker at inngrep før fylte 18 år kun skjer unntaksvis, i samråd med pasient og foreldrene, og av spesielle medisinske årsaker. ​

Isabelle Eriksen svarer på kritikken nederst i saken.

– Forkastelig

Også lege og forfatter Kari Løvendahl Mogstad ved Munkholmen Legesenter slår kraftig ned på Eriksens medisinske råd.

– Nei, man skal ikke sette inn silikon i bryster som er i utvikling. Både fordi en ikke vet hvor store de blir, samt at det kan oppstå komplikasjoner, begynner Løvendahl Mogstad, før hun fortsetter:

KRITISK: Lege Kari Løvendahl Mogstad synes ikke om at bloggere og influencere gir medisinske råd til leserne. Foto: Cathrine Dillner Hagen

– Hun har så vidt jeg vet ingen medisinsk utdanning, og er dermed ikke i en posisjon til å gi råd om slike ting. Hun vet at hun har stor påvirkningskraft, og jeg opplever at mange bloggere og influencere prøver å lure seg unna det ansvaret så fort det blir ubehagelig. Å gi slike medisinske råd – for dette er medisinske uttalelser – uten å ha grunnlag for det, er ikke greit, konstaterer hun til TV 2.

I fjor ga Løvendahl Mogstad ut boka «Kroppsklemma – hvordan være trygge og gode voksne for barn og unge i et kroppsfiksert samfunn», og har nå sett seg svært lei på at influencere sprer misvisende råd og informasjon.

– Det er rett og slett forkastelig! Til tross for at de får advarsler, så gjentar dette seg gang på gang. Hun vet at det er mindreårige jenter som sitter og leser, og ved å skrive dette, skaper hun behov og problemer for folk som er i en aldre hvor de har nok å stri med, forklarer Mogstad.

– Til og med jeg som lege synes det er vanskelig å gi medisinske råd offentlig, fordi jeg føler jeg må vite nok om det jeg uttaler meg om, avslutter hun.

Isabelle Eriksen svarer nå på kritikken hun får, samtidig som hun understreker at hun ikke oppfordrer noen til plastisk kirurgi.

– Dette må helt klart være opp til leger å uttale seg om. Jeg vil ikke sammenligne min situasjon med andres, mine følgere kan lese om min historie og hvorfor jeg tok mitt valg. Det er 18-års aldersgrense på dette i Norge, da er ikke kroppen ferdig utviklet, men denne aldersgrensen er det ikke jeg som har bestemt. Jeg ønsker å presisere at jeg ikke oppfordrer til plastisk kirurgi, uansett alder, sier Isabelle Eriksen til TV 2.

