Det er ikke mange nybiler i Norge du får kjøpe for rundt 250.000 kroner. Og i alle fall ikke med hybrid drivlinje og firehjulsdrift.

Men Suzuki har akkurat det. Deres lille Ignis tilbyr nemlig dette – i tillegg til at den rommer fire voksne helt greit. Ja, du leste riktig.

Hvordan man har klart akkurat det, med en bil på størrelsen med en melkekartong, er egentlig ganske oppsiktsvekkende.

Med andre ord, kan vi allerede slå fast at Ignis har et par sterke ess opp i ermet.

Så er spørsmålet om totalinntrykket gjør ta dette er en bil du bør vurdere. Les testen:

Hva er nytt?

Ignis leveres nå med hybridmotor. Den er riktignok ikke ladbar, men passer likevel godt som bybil.

Selv om vi snakker hybrid, er ikke forbruket lavere enn det må være. Oppgitt snittall er 0,47 l/mil. Det er egentlig overraskende høyt for en såpass liten bil med en slik drivlinje. Dessuten klarer du ikke å gjenskape de tallene i virkeligheten.

Akkurat det er det greit å være forberedt på.

Hva er bra og hva er dårlig?

Vi har allerede nevnt at den er overraskende romslig i forsetet og baksetet. God takhøyde og bra plass til bena gjør altså at du ikke trenger å grue deg til å sette deg i baksetet.

Prisen du betaler for god plass foran, er at bagasjerommet er heller smått. Men noe annet ville også vært et vaskeekte mirakel, og akkurat det er det som kjent bare èn person som kan fikse. Og han jobber ikke i Suzuki …

Tro det eller ei, men i baksetet på Ignis er det faktisk rikelig med plass.

Ignis er en ypperlig bybil. Vi har knapt kjørt en bil som gjør jobben bedre i et parkeringshus enn denne. Smidig og lett danser den seg gjennom selv de trangeste kriker og kroker. Samme opplevelse er det bybildet. Her er bilen i sitt ess.

På motorveien sliter den imidlertid. Det bråker, er ikke spesielt komfortabelt og motoren jobber høylytt. Noe av forklaringen på det siste, er at den kun er utstyrt med fem gir. Akkurat her skulle vi gjerne hatt ett til.

For øvrig er opplevd kvalitet omtrent slik du forventer i denne klassen. Men du har i alle fall mulighet til å spekke den opp med litt spreke farger, om du ønsker det.

Hvem er konkurrentene?

Ingen på markedet byr på firehjulsdrift og hybridmotor i dette segmentet. Men det er jo en del konkurrenter som har noe av det samme utgangspunktet: Liten og rimelig bybil.

Citroën C1 og C3 koster omtrent det samme og er omtrent på samme størrelse – men mangler firehjulsdrift.

Nærmeste konkurrent blir derfor Fiat Panda. Den koster omtrent det samme, har omtrent identiske mål og byr også på firehjulsdrift.

Tøff i hekken? Nja, det vil vi ikke påstå. Men litt kule detaljer her og der, og sorte felger, gjør seg.

Blir naboen imponert?

Vi har litt sansen for at Ignis har et design som legges merke til. Den imponerer kanskje ikke, men en rekke små detaljer gjør i alle fall at du legger merke til den. Rett bakfra ser den ganske kjip ut, såpass ærlige må vi kunne være …

Konklusjon:

Ignis har helt klart en plass i markedet. Og gjennom å ha firehjulsdrift kombinert med hybridmotor, er den unik.

Hvis du skal bedrive mye småkjøring og trenger firehjulsdrift, kan Suzuki Ignis være noe for deg.

Prisen er det lite å si på. Det er ingen tvil om at du får mye for pengene her.

Så får du heller leve med en bil som ikke er helt i sitt ess på motorveien og der opplevd kvalitet ikke akkurat er det du kommer til å glede deg mest over.

Hva mener eierne?

Ignis får brukbar karakter når eierne selv sier hva de mener om bilen: 6,2/10. Klikk her for å lese mer om det i Brooms bilguide:

Visste du at:

– På Latin betyr Ignis "ild"

– Miss Sør Afrika 2017 kjører Suzuki! Hlengiwe Twala har nemlig en Suzuki Vitara

– Suzuki er en av verdens største bilprodusenter - med et samlet antall på over 3 millioner biler i året

Suzuki Ignis Motor: Bensin + elmotor Effekt: 90 hk / 120 Nm Forbruk: 0,47 l/mil 0-100 km/t: 11,5 sek. Toppfart: 165 km/t Bagaserom: 204 liter Egenvekt: 855 kg Lengde x bredde x høyde: 370 x 169 x 159 cm Pris: Fra 219.000 Pris testbil: 239.900 kroner

