Audi A6 har en lang og sterk tradisjon i Norge. Det startet i 1994, da Audi 100 ble til A6 i forbindelse med en facelift.

Gjennom årene har det vært fire generasjon av A6. Nå er det klar for den femte.

Redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er på plass i Portugal, nærmere bestemt i området rundt Porto, der han tester nykommeren.

Vi tar en telefon for å høre hvordan det går.

Ring, ring

Måtte signere kontrakt

– Heisann, Knut! Fint at du ringer akkurat nå. Vi har et lite opphold i kjøringen. Jeg står akkurat og nyter utsikten – Portugal er virkelig et vakkert land. Men dette vet jo du alt om. Som drar hit på ferie med hele familien så snart det er praktisk mulig!

– He, he, joda. Skal ikke nekte for at jeg gjerne skulle vært der en tur nå også. Men denne gangen er det jo bilen som er mest interessant. Har du fått kjørt litt?

– Jada, ikke bare litt, heller. Ganske mye. Men så var det dette med sperrefrist på kjøreinntrykk da. Vi som er her nede får rett og slett ikke lov til å si noe om hvordan bilen oppleves på veien, før 18. Mai. Og dette er seriøse greier. Jeg måtte signere et langt dokument. Jeg har ikke orket å lese det, men jeg er ganske sikker på at jeg forplikter meg til å jobbe på en fangeleir i Sibir resten av mine år på denne planeten, om jeg skulle finne på å lette på sløret. Du kjenner meg, er jo egentlig ganske hjemmekjær og glad i familien, så …

Bakfra er det veldig mye likt forrige generasjon A6. Men merk at hjulbuene både foran og bak er mer markert enn tidligere.

Lekker bil

– Jeg skjønner tegningen. Hva kan du si da?

– Det jeg kan si er at bilen er lekker! Jada, jeg er enig med de som mener den har fått et ganske forsiktig designløft. Man kunne helt klart tatt i mer. Men det er liksom blitt gjennomgangstonen blant mange å være forsiktige. Dessuten er noe annet å se denne bilen i virkeligheten enn på bilder. Ved siden av den utgående A6-en, er det ingen som vil være i tvil om hva som er den nyeste modellen. Jeg liker særlig at man har latt den få litt mer markerte hofter, både foran og bak. Det sender tankene litt i retning av den gamle rallylegende urquattro. Og det er neppe tilfeldig.

For øvrig er det ikke lenge til de første norske kundene får sin A6. Den er ventet å ankomme i slutten av juni.

Det er på innsiden de største endringene har skjedd. Nå er det også slutt på menyhjulet vi kjente fra det forrige infotainmentsystemet. Her er det touchskjerm som gjelder.

Direktørbil-teknologi

Teknologien i A6 er også lik den vi allerede har fått presentert i både A7 og A8. Det betyr at det gamle infotainmentsystemet er byttet ut med flere store og flotte touch-skjermer.

– Ja, akkurat det må jeg si at jeg har et ambivalent forhold til. For jeg kan ikke si annet enn at jeg er enig i at det ser veldig bra ut. Men samtidig må jeg understreke at på generelt nivå foretrekker jeg menyhjul og hurtigknapper. Da slipper jeg å flytte blikket fra veien. Men dette vil jeg komme tilbake til i testen.

Også under skallet er dette mer premium enn forgjengeren. Plattformen er den samme som i flaggskipet A8.

– Det merkes at bilen har vokst og blitt enda mer romslig. Nå er det naturligvis først og fremst stasjonsvogna norske kunder er opptatt av. Men også sedanen er en fullverdig familiebil. Ikke minst er plassen i baksetet blitt enda bedre. Nå er det nesten som å kjøre i limousine! Fantastisk beinplass. Sånt vi langbeinte setter stor pris på.

Bagasjerommet er nøyaktig like stort som tidligere: 530 liter. Men åpningen er større enn før.

Hybrid

– Kommer den som hybrid?

– Både ja og nei. Den blir ikke ladbar eller det vi tenker på som vanlig hybrid. I stedet går de for et mildhybrid-system. Det er egentlig en ganske fiffig greie, som baseres på et 48-volt lithiumbatteri. Dette reduserer både forbruk og utslipp, og alle motorene i A6 får denne teknologien.

Først ut kommer nye A6 kun med to motorer: En TFSI-bensinmotor og en TDI-dieselmotor. Med 340 hestekrefter tar den turboladede V6 bensinmotoren deg fra 0-100 km/t på 5,1 sekunder. Dreiemoment er 500 Nm. Dieselvarianten har 286 hestekrefter og leverer et dreiemoment på 620 Nm.

Stikkende blikk

– Nå er det veldig fristende å spørre hvordan bilen er å kjøre altså. Kan du virkelig ikke si noe som helst?

– Knut, prøver du å bli kvitt meg? Jeg synes allerede jeg merker stikkende blikk fra Audi-delegasjonen rundt meg her. Nå er det på tide av avslutte, tenker jeg. Så får vi prates mer når jeg kommer hjem igjen.

– He, he, velkommen hjem skal du være. Kos deg videre.

Full test av bilen blir altså å lese her på Broom så snart sperrefristen er lettet, og Sibir-spøkelset ikke henger over vår utskremte representant…

PS: Sitter du og lurer på når A6 Avant (stasjonsvogn) kommer? Det ligger an til å skje i august.

