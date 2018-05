– Jeg er fortsatt glad i å trene, men det blir mye mindre mengder enn før, sier Marit Bjørgen (38) i videoen du ser over.

Tirsdag var hun gjest i «God morgen Norge».

– Vanskelig

Til programledernes store overraskelse, innrømmet den tidligere skidronningen at den berømte dørstokkmila også har nådd henne.

Mandag fortalte hun samboer Fred Børre Lundberg (48) at hun synes at det er vanskelig å komme seg ut.

Mens hun i over 20 år har satt treningen foran det meste, og gjerne lagt ut på to beinharde treningsøkter om dagen, er det litt verre nå som hun har lagt ut.

– Jeg sa til Fred Børre i går at jeg sliter med å komme meg ut og trene litt. «Ja, velkommen etter», sa han, sier Bjørgen og ler.

– Hva er det du sier, spurte en overrasket Peter Bubresko (42).

Og:

– Har dørstokkmila nådd deg også?

– Ja, den har det. Lufta har gått litt ut etter sesongen. Ting har gått litt i ett og jeg har fått en utladning, så jeg kjenner at det har vært litt tungt å komme seg ut og trene, svarer Bjørgen.

PÅ TOPP: Marit Bjørgen og Therese Johaug under ski-VM i Falun i 2015. Foto: Scanpix Foto: Scanpix

– Hvis du ikke elsket Marit Bjørgen nok fra før, så gjør du det i hvert fall nå, sier en fortsatt like overrasket Bubresko.

Fryder seg over dørstokkmila

Også «God morgen Norge»-programleder Desta Marie Beeder (30) og -kokk Wenche Andersen (63) lot seg overraske over Bjørgens innrømmelse.

– Det er godt å høre at dørstokkmila er til stede selv for de som virkelig er i toppform, sier Beeder.

– Jeg gleder meg til noen spør meg om ofte jeg trener, og jeg kan svare «like mye som Marit Bjørgen», sier Bubresko og ler.

Hektisk pensjonisttilværelse

Det har gått en måned siden Marit Bjørgen annonserte at hun legger opp som langrennsløper.

Bjørgen sier at den siste tiden har vært hektisk, og at hun til tross for mindre trening ikke har rukket å kjenne på det hun kaller «pensjonisttilværelsen».

GOD SOM GULL: Bjørgen etter å ha tatt OL-gull i klassisk 30 km i Alpensia Cross-Country Skiing Centre under vinter-OL i Pyeongchang. Foto: Scanpix

– Det har vært hektisk etter at jeg annonserte det i Alta. Jeg har ikke fått kjent på pensjonisttilværelsen enda. Jeg kjenner at det begynner å roe seg litt nå, og det føles jo godt, forteller hun.

På spørsmål om hva Bjørgen nå fyller dagene med, svarer hun at det viktigste er å være mamma for lille Marius.

– Det viktigste er å være til stede for ham, og ikke minst han jeg bor sammen med også. Jeg har noen småoppdrag innimellom, sier hun, og viser til oppdrag for en av sine hovedsponsorer.

– Det står ikke på tilbud, understreker hun.

Rastløs og reiseklar

Bjørgen er med sine åtte gull-, fire sølv- og tre bronsemedaljer tidenes mestvinnende vinterolympier.

Bak alle medaljene ligger beinhard trening, og Bjørgen forteller at selv om hun setter pris på stillheten etter at hun la opp, sliter hun med rastløshet.

Mens hun før hadde flere treningsøkter om dagen og som regel skulle reise et nytt sted snart, kan hun nå legge opp dagen som hun vil.

– Jeg kjenner at jeg må tilvenne meg roligere dager og at jeg skal være hjemme. Det er en ny hverdag, sier hun.

Se hele «God morgen Norge»-intervjuet under: