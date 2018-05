Det opplyser statsadvokat Jan Tallaksen til TV 2.

Det var NRK som først omtalte at tiltalen er tatt ut.

I juli i fjor ble en 17 år gammel jente stukket ned og drept inne på kjøpesenteret. En annen kvinne ut 20-årene ble også knivstukket, men hun overlevde.

Kort tid etterpå ble en 16 år gammel jente pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk.

– Jeg kan bekrefte at vi tok ut tiltalen i går, men jeg kan ikke kommentere innholdet i den før vi er sikre på at den er forkynt for tiltalte, sier statsadvokat Jan Tallaksen til TV 2.

Det er satt av åtte dager til saken, som har vært forhåndsberammet i Kristiansand tingrett.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra tiltaltes forsvarer. Den drapstiltalte 16-åringen har en lang historie i barnevernet. Da drapet skjedde hadde hun rømt fra en barnevernsinstitusjon.