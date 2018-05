En 51 år gammel kvinne ble stanset med en enorm diamantring i tollen tirsdag.

– Ringen er verdt 616.500 kroner og det skulle vært betalt 154.000 kroner i merverdiavgift for å ha den med inn i landet, sier Tor Fredriksen, seksjonssjef i tollvesenet på Oslo lufthavn.

Kvinnen er utenlandsk statsborger, men bosatt i Norge.

– Fulgte med på henne

Kvinnen hadde fått igjen momsen for ringen i Belgia, landet hun reiste fra tirsdag.

– Vi har et internasjonalt samarbeid, og visste her at hun hadde fått igjen momsen i tollen i Belgia. Vi ventet derfor på henne på Oslo lufthavn for å se om hun ville komme til å gå innom tollen i Norge, sier Fredriksen.

Da kvinnen ikke gjorde dette, ble hun stanset.

– Denne verdien er høyere enn det vi vanligvis ser, men vi stopper ofte folk med luksusvarer, sier han.

Politianmeldt

Ringen er nå beslaglagt og saken politianmeldt.

– Kvinnen var åpenbart oppmerksom på at de var moms inne i bildet, i og med at hun fikk igjen momsen i Belgia, sier Fredriksen.

Han anbefaler alle som skal på shopping i utlandet å sette seg inn i tollvesenets regler. Dersom du er på reise i over 24 timer kan du ta med deg varer til en verdi av 6000 kroner tollfritt inn i landet.

– Sjekk toll.no, eller last ned kvoteappen vår, der du kan sjekke kvoter og betale toll, sier han.