På Norges mest populære slankepille, XL-S Medical Fettbinder, står det i pakningsvedlegget at den passer for alle som lider av overvekt eller fedme. På samme tid mener produsenten at pillen kan brukes av de som har en BMI fra 18,5.

– Det er helt hårreisende. Hvis dette hadde virket måtte det jo være de som hadde fedme, altså en BMI over 30, som kunne hatt nytte av det. Det å anbefale normalvektige slankemedisin er uforsvarlig og uetisk, sier Hjelmesæth.

XL-S Medical skiller nemlig på vektreduksjon for de med overvekt, og vektkontroll for normalvektige. Likevel viser bruksanvisningen kun én måte å bruke produktet på.

– Det henger ikke på greip. Skulle du oppnådd vektkontroll av dette så måtte du øke inntaket av fett for at pillen skulle fjerne det du eventuelt hadde økt med. Det blir jo helt meningsløst. Fortsetter man med det samme kostholdet og produktet skulle virke ville du gått ned i vekt enten du har overvekt, normalvekt eller fedme, sier Hjelmesæth til Helsekontrollen.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) bør BMI være mellom 18,5 og 25. Er du innenfor disse tallene, er du normalvektig.

PROFESSOR: Jøran Hjelmesæth. Foto: Martin Habbestad

Helseskadelig

Kari Anne Vrabel er psykologspesialist ved Modum Bad og behandler mennesker med alvorlige spiseforstyrrelser. Hun reagerer sterkt på XL-S Medical sin markedsføring mot normalvektige.

– Jeg synes det er en svært problematisk anbefaling, og kan være potensielt helseskadelig. I vår vestlige verden skal du jobbe ganske hardt for å klare å opprettholde en BMI på 18,5 og opp mot 20, sier Vrabel og ramser opp en rekke uheldige bivirkninger:

– Da må du spise restriktivt, og er i den kategorien sårbar for å utvikle konsentrasjonsproblemer, depressive problemer, man kan miste menstruasjon, få fertilitetsvansker, utvikle lav selvfølelse og sterk kroppsmisnøye.

Vrabel forklarer at for at deres pasienter med spiseforstyrrelser skal karakteriseres som friske må de opp på en BMI på minimum 20.

KRITISK: Psykologspesialist ved Modum Bad KariAnne Vrabel er kritisk til Xl-S Medical sin markesføring. T.v. programleder i Helsekontrollen Marte Spurkland. Foto: Juliane Kravik

Spiseforstyrrelser

Anette Wingerei Stulen (26) har hatt et anstrengt forhold til kropp og mat så lenge hun kan huske. Det førte til at hun utviklet både anoreksi og bulimi.

– Det er ganske vanlig å utvikle begge, de færreste passer inn i de diagnosene som finnes av spiseforstyrrelser. Hvis man har hatt anoreksi så har kroppen fått så lite næring at mange til slutt begynner å overspise og kaste opp fordi man ikke vil gå opp i vekt, forklarer Wingerei Stulen.

I likhet med Vrabel og Hjelmesæth er hun sterkt kritisk til XL-S Medical sin BMI-anbefaling.

– BMI 18,5 er jo helt nedre normalområde, det er nesten så jeg ville tenkt de oppfordrer meg til å slanke meg til undervekt. Det skal ikke mer enn en kilo eller to til før du er undervektig på en BMI-skala, og når det kommer til spiseforstyrrelser er det anbefalt å jobbe mot en BMI på 20, sier hun til Helsekontrollen.

Anette Wingerei Stulen (26). Foto: Anders Myhr Nielsen

Endrer markedsføringen

XL-S Medical sier til Helsekontrollen at de ikke vil oppmuntre til en oppførsel som leder til usunne idealer på noen måte, og at deres markedsføring vender seg til overvektige.

– Dere har gjort oss oppmerksomme på at vi virkelig ikke er tydelige med hvordan vektkontroll skal brukes. Vektkontroll er for deg som har hatt en overvekt, kjempet med den og gått ned til en målvekt, sier regulatorisk sjef i Perrigo Nordic Katarina Fridén til Helsekontrollen.

– Det står det ingenting om i bruksanvisningen slik den ser ut i dag?

– Nei. Vi har nå oppdatert hjemmesiden vår, bruksanvisningen og kartongen. Det er åpenbart at vi ikke har vært tilstrekkelig tydelige der, avslutter Fridén.

Se hele saken i Helsekontrollen torsdag klokken 20:00.

​