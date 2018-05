Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg har kjøpt en Honda Accord stasjonsvogn 2005-modell. Bilen virker i god stand og jeg er fornøyd. Så får jeg plutselig et brev fra Mobile Sarpsborg AS. Der står det at det må foretas en svært viktig oppgradering av bilen. Dette gjelder airbagsystemet og avgjørende for sikkerheten.

Jeg har ikke ringt vedkommende, men jeg lurer på om dette bare er oppspinn eller.....?? Mvh. Einar

Benny svarer:

Hei Einar. Nei, selv om jeg ikke kjenner til detaljene rundt dette, tør jeg påstå at det neppe bare er oppspinn. Dette er nok alvorl

Slik jeg forstår deg er dette en tilbakekallingskampanje på bilen din.

Det er jo innimellom slik at bilfabrikantene oppdager feil eller mangler ved biler i etterkant. Mindre viktige ting, som ikke går utover sikkerheten eller driftssikkerheten, blir gjerne utbedret når bilen er innom på service.

Andre og mer viktige ting får man en innkalling om. Slik som du har fått nå. Det er selvfølgelig bare positivt. Det viser også at systemet fungerer. De har funnet deg, selv om du ikke er første eier av bilen.

Ettersom du har en Honda og dette er relatert til bilens airbag-system vil jeg anta at denne jobben som nå skal gjøre er noen ettervirkninger av Takata-skandalen. Takata er et japansk firma som var underleverandør av airbager til store deler av bilbransjen over hele verden. Deriblant Honda.

De står også bak en av de største skandalene innen bilbransjen noensinne.

100.000.000 biler

Kjernen i det hele er en produksjonsfeil gjør at airbagene kan utløses på feil måte, og forårsaket store skader. Det ble oppdaget for mange år siden. De første tilbakekallingene ble gjort i 2008.

Fram til i dag er det snakk om rundt 100 millioner biler fra 19 ulike merker som har blitt kalt tilbake. Dette blir regnet som historiens største og mest kompliserte tilbakekalling av biler. Det sier seg selv at noe slikt koster enorme summer.

Mange av de berørte bilene har blitt solgt på det amerikanske markedet, og her har det naturlig nok vært stor oppmerksomhet rundt det hele. En rekke granskninger og undersøkelser har blitt gjort.

Airbag-feilen har også rammet biler i Norge. Både Honda og Toyota har måttet kalle tilbake flere tusen biler.

Blant bilmerkene som er rammet finner vi også BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes og Mazda, for å nevne noen andre.

Slik sett er er brevet du nå har mottatt bare positivt. Selvfølgelig må du ta dette på alvor og få gjort utbedringen, slik at du fortsatt kan nyte din Honda Accord i trygg forvissning om at alt er i orden.

Håper dette svaret var oppklarende og jeg ønsker både deg og bilen en fin sommer!

