Solskinnsboller med kanel i svingene

Se egen oppskrift for glutenfri eller bruk glutenfri bolleblanding.

For melkefritt alternativ, erstatt melk med vann og smør med margarin uten salt og melk.

Du får best resultat om du bruker kjøkkenmaskin med eltekrok.

Denne deigen kan brukes til: Hveteboller med eller uten rosiner, kanelboller/kanelsnurrer, skolebrød, kringle og andre måter å forme søt hvetedeig på.

Deig:

ca 1,1 kg hvetemel

2 ½ - 3 dl sukker

2 egg (kan erstattes med 1 dl melk/vann for allergikere)

1 ½ pakke fersk gjær

3 ts kardemomme

1 ts salt

4 dl melk/ vann + 4 dl appelsinjuice

300 g mykt smør

Fyll:

finrevet skall av 1 appelsin

2 ss brunt sukker

3-4 ts kanel

ca 2 dl vaniljekrem ferdig kjøpt eller lag selv (se tips)

Slik gjør du:

Ha alt det tørre i bakebollen. Fersk gjær smuldres opp i melet. Varm melken og eggene til fingervarm (ca 30°C).

Tilsett væsken i melblandingen mens maskinen går. Tilsett mel til passe konsistens, heller litt for lite enn for mye! Elt deigen i kjøkkenmaskin i 12-15 min, før mykt smør tilsettes (1-2 ss av gangen). Elt deigen til alt smør er eltet inn og elt videre i ca 10 min.

Dekk til bakebollen og sett til heving i minst 1 time, gjerne 1½ time.

Ta deigen ut på et melet bakebord, del i to emner og kjevle hver del ut til et rektangel. Dryss på en blanding av brunt sukker og kanel og finrevet skall av appelsin (kun det gule). Rull tett sammen fra langsiden til en fast rull. Del opp i passe biter til boller, og sett på bakepapirkledt stekebrett.

Dekk med et klede og etterhev ca 1 time. Lag en grop i hver bolle og legg i 1-2 ts vaniljekrem. Stek på midterste rille i varm stekeovn 225°C i 12-15 min.

BOLLER: Lag en stor deig og bak forskjellig bakst. Foto: TV 2

Glutenfrie boller på 1-2-3

1 boks kesam

3 dl varmt vann

2 ss fiberhusk

70 g (3 ss) jyttemel

1 1/2 dl sukker

1 ts kardemomme

50 g gjær

6 ss rapsolje til baking

1 ts salt

1 pk Semper finmel (uten fiber til fine boller m/fiber til grovere)

Ha kesam i en arbeidsbolle og tilsett varmt vann (fyll kesamboksen nesten full. Ikke for varmt.) Rør sammen. Tilsett fiberhusk og jyttemel, og la kjøkkenmaskinen gå i ca 5-8 min til du får en fin struktur på deigen.

Blandingen skal nå være «fingervarm». Tilsett gjær, olje, salt, sempermel, sukker og kardemomme. Elt godt sammen, dekk til og sett til heving i 30 min.

«Smør» bakebord og hendene med litt rapsolje, trill ut en lang pølse og del opp i passe biter til boller. Trill til runde boller og legg dem på bakepapirkledt stekebrett, dekk til og la heve i ca 40 min.

Pensle med egg, melk eller vann tilsatt litt sukker for å få gylden farge på bakverket. Stek ved 225°C på midterste rille i 12-15 min.

Slik lager du vaniljekrem hjemme

2 dl melk

2 dl fløte

3 eggeplommer

75 g sukker

25 g maizennamel

½ vaniljestang, splittet (frø og stang) eventuelt ½ ts vaniljesukker

Hell melk og fløte i en kasserolle.

Pisk sammen eggeplommer, sukker og maizenna i en egen bolle.

Ha melk og fløte i en kasserolle. Skrap ut «frøene» fra vaniljestang og tilsett «frøene» og stangen melblandingen.

Kok opp melk og fløteblandingen, og hell litt av den varme melkeblandingen i bollen med eggeblandingen, mens du rører godt. Hell så eggeblandingen over i kasserollen med melk/fløte og varm opp under kraftig omrøring til det tykner.



La det komme 2-3 «bobler» mens du rører godt. Hell vaniljekremen over i en vid bolle/dyp tallerken og dekk med plastfilm (for å unngå snerk) og avkjøl i kjøleskap.

