Onsdag for snart to uker siden gikk den 79 år gamle trenerlegenden Bjørn Hansen bort.

I dag ble han bisatt i Vår Frue kirke i Trondheim.

En rekke profiler fra Fotball-Norge var til stede.

– Det er veldig trist at Bjørn Hansen ikke er med oss lenger. Vi har veldig, veldig mange gode minner. Han har betydd mye for Rosenborg og norsk fotball. Det er blitt skrevet og sagt mye fint om Bjørn siden han gikk bort, og han fortjener hvert ord, sier Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug.

HOLDT MINNETALE: Nils Arne Eggen hadde mange gode minner med Bjørn Hansen.

Hun satt sammen med Nils Arne Eggen og RBKs styreleder Ivar Koteng under bisettelsen. Prest Steinar Leirvik ledet bisettelsen. Arve Tellefsen sto for musikalske innslag, blant annet en nydelig versjon av «Gabriels Oboe».

Eggen holdt minnetale i kirken.

– Bjørn skapte så mange gode minner at det blir lett å tenke på og minnes ham i fremtiden, innledet Eggen.

– Du var så dypttenkende til å begynne med at det tok litt tid før du fikk frem alt. Jeg måtte minne han om at dette ikke var en spesialklasse i matematikk, men fortrinnsvis fotballspillere, fortsatte Eggen og fikk frem latter i kirken.

Eggen trakk spesielt frem tre sider ved Hansen. Han beskrev trenerlegenden som en tålmodig detaljist, opptatt av forutsetninger for å samhandle på banen og en mann som brydde seg om alle.

Også tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen var til stede i bisettelsen.

– Bjørn var et fantastisk menneske å jobbe sammen med. Han var enormt engasjert både i mennesker og fotballen. Han var dyktig faglig, men var først og fremst veldig engasjert i andre mennesker. Det er vanskelig å sette ord på hva han har betydd for Rosenborg og norsk fotball. Han har vært en av de aller viktigste personene for å utvikle Rosenborg til det de er i dag. For meg var han utrolig viktig på landslaget. Bjørn var flinkere enn meg med mennesker. For meg var han uunnværlig, sier Drillo.

MUSIKALSK INNSLAG: Arve Tellefsen spilte i bisettelsen.

Fotballpresident Terje Svendsen er også full av lovord.

– Bjørn Hansen er en av de store fotballtrenerne vi har hatt i Norge. Han var ikke den som var størst i ord, men han var stor i gjerning. Han hadde et utrolig stort hjerte både for fotballen og de som rørte seg rundt fotballen. Bjørn var et samfunnsengasjert menneske, sier Svendsen.

– Han har betydd mye for Rosenborg. Nils Arne holdt en fantastisk flott minnetale i begravelsen. Han har vært med på aldersbestemte landslag og deltatt på de største triumfer på klubblag og landslag, sier Svendsen videre.

Roar Strand spilte under Eggen og Hansen i en årrekke. Han har så mange gode minner at han ikke klarer å plukke ut ett spesielt.

– Vi har vært med på mye sammen. Jeg traff ham tre uker før han gikk bort. Da spurte han meg om jeg visste hvor mange treningstimer vi hadde hatt sammen. Han hadde kommet frem til at det var 5800 treningstimer, sier Strand.

Rune Bratseth roser Hansens evner til å se menneskene rundt seg.

RBK-MANN: Bjørn Hansen var en svært respektert mann i Rosenborg. Rune Bratseth, Harald Martin Brattbakk, Tore Reginiussen og Pål André Helland var på plass i kirken.

– Han var treneren min, mentoren min og vennen min. Vi har hatt god kontakt i 35 år. Jeg har lært mye av ham. En fotballfagmann som var opptatt av å terpe til det kjedsommelige. Det var det som funket. Han brydde seg om alle, og var opptatt av at laget var viktigere enn den enkelte. Bjørn har vært ekstremt flink til å se folk rundt seg som trengte det, sier Bratseth.

Lang RBK-karriere

​Hansen ble ansatt som hovedtrener for Rosenborg i 1984. I debutsesongen endte trønderne på 6. plass og kom til kvartfinalen i cupen. I 1985 var han med på å lede laget til seriegull, men var kun med som tilskuer da avgjørelsen falt.

21. august sa han opp hovedtrenerjobben, selv om Rosenborg lå på sølvplass og kjempet med Lillestrøm om gullet. Arne Dokken tok over, og ble stående som mannen som ledet Rosenborg til gull.

– Jeg så stor kapasitet i laget, men jeg syntes ikke jeg fikk med meg alle spillerne. Skulle vi ha noen mulighet til å vinne seriemesterskapet, var det viktig at samtlige spillere tok ansvar. Det var mange spillere som tok ansvar, men det var noen som hang etter, har Hansen forklart til RBKweb.

Han angret imidlertid ikke på valget, som han beskriver som det tyngste han har tatt innen idretten.

– Jeg skal ikke kalle det en personlig triumf, men følte at jeg hadde gjort rett. Vi ble seriemestere. Det er mulig vi hadde blitt det også uten at jeg hadde tatt det grepet, men jeg tror fortsatt det jeg gjorde var det lille som skulle til for at spillerne tok det grepet som måtte til, har Bjørn Hansen slått fast.

Eggen- og Drillo-assistent

​Etter 1985 fulgte noen sesonger uten jobbing for Rosenborg, men da Nils Arne Eggen overtok som hovedtrener ble Hansen hentet tilbake.

Minus en pause i 1990 og 1991 var det Eggen og Hansen som var trenerduoen på Lerkendal frem til 1996. Hansen var spesielt viktig i jobbingen med det defensive spillet til RBK.

Totalt var Hansen med på å ta seks seriegull og tre cuptitler i storhetstiden med Nils Arne Eggen. Medregnet gullet i 1985 endte totalen på sju.

Fra 1996 konsentrerte han seg om jobben som assistenttrener for Drillo. Han var med å lede Norge til åttedelsfinale i Frankrike-VM, før både han og Drillo ga seg etter mesterskapet i 1998. Deretter ble han U21-landslagssjef, noe han kombinerte med å jobbe som spillerutvikler i Rosenborg.

Etter det hadde han flere roller i Rosenborg, blant annet som assistent for Per-Mathias Høgmo i 2005.

Som spiller var han aktiv for Kvik, som da spilte på det øverste nivået i Norge.

