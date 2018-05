I år har flere titalls russ kontaktet TV 2 og fortalt at de har blitt svindlet. Noen har betalt privatpersoner for flaske billetter til landstreff. Andre betalte for en russelåt de aldri fikk.



Derfor er russen et lett bytte

Forbrukerøkonom, Silje Sandmæl, tror at russetiden er manges første møte med økonomisk læring.

– Når du er ung så er du sårbar. Man er også kanskje litt naiv fordi man ikke tidligere har betalt regninger eller skrevet kontrakter.

Hun tror useriøse aktører vet å unytte russen.

– Russen er et lett bytte og de må passe seg. Er det et tilbud som virker for godt til å være sant, så er det som regel det.

Selger falske billetter

Det er særlig billettsvindel som utpeker seg blant årets russ. Alexandra Nerem Løbersli var kommet frem til Landstreffet i Stavanger da hun fikk beskjed om at billetten hun stod med i hånden var falsk.

– Jeg skulle sjekke inn og fikk beskjed om at billetten allerede var stemplet og dermed var falsk.

Hun forteller at hun både sint og skuffet. Billetten hadde hun kjøpt for 3500 kroner fra en privatperson på Facebook.

– Jeg måtte kjøpe ny billett til 2500 kroner og har brukt til sammen 6000 kroner på denne billetten. Jeg var heldig som hadde foreldre som kunne låne med pengene, sier Løbersli.

Nå har hun anmeldt forholdet.

– Det er fordi vedkommende ikke skal få mulighet til å lure andre. Det må få konsekvenser, fortsette Løbersli.

TV 2 har ikke lykkes i komme i kontakt med de som skal stå bak svindelen.

Svindlet til seg 360.000

I mars ble en 24 år gammel mann i Sarpsborg tingrett dømt til et halvt års fengselsstraff for svindel av russ.

Mannen, som erkjente alle forholdene, svindlet uvitende russ for til sammen 360.000 kroner. TV 2 fortalte om noen av dem som mente de var blitt lurt av mannen, ved at de betalte ham penger for å skaffe billetter til russetreff. Disse billettene fantes imidlertid ikke, og mannen brukte innbetalingene til pengespill på nett.

Også i år har det vært flere tilfeller av russ som har blitt svindlet. En russebuss fra Oslo betalte i fjor sommer 50.000 kroner til en grafittimaler for å få dekorert bussen. Så sluttet vedkommende å svare, og til årets russetid sto jentene med en hvit buss.

Anbefaler å anmelde

Politiet har ingen oversikt over hvor mange russ som anmelder svindel. De anbefaler imidlertid å anmelde uansett.

– Folk må anmelde. Gjør man ikke det, får ikke vi vite noe. Da får vi heller ikke ført statistikk eller sett på metode med tanke på etterforskningen, sier Janne Stømner, leder for forebyggende enhet ved Oslo politidistrikt.

Flere russ TV 2 har snakket med forteller at de likevel ikke anmelder. Delvis fordi de er usikre på om politiet får løst situasjonen og delvis fordi de ønsker å "bli ferdig" med hendelsen etter russetiden.

– Selv om russen tenker at "nå er russetiden over" så skjer dette igjen til neste år, så det er viktig at de tar seg tid til å anmelde, påpeker Stømner.