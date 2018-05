Den snart tre uker lange rettssaken mot to drapstiltalte menn på 26 og 28 år går mot slutten. De er tiltalt for å ha drept en 34 år gammel mann ved bruk av grov vold. Etter drapet skal de ha partert liket og forsøkt å dumpe det.

I tillegg er en 29 år gammel kvinne tiltalt for likskjending og for ikke å ha hjulpet 34-åringen da han var i nød. Kvinnen nekter straffskyld, 28-åringen nekter for drap, men erkjenner straffskyld for likskjending. 26-åringen har erkjent alt.

Tirsdag holdt aktor Alvar Randa sin sluttprosedyre i Oslo tingrett.

– Det er på det rene at avdøde hadde blitt grovt mishandlet og senere partert, sa Randa.

Han ba om følgende straffer:

17 års forvaring for 28-åringen som nekter for drap med en minstetid på 11 år.

16 års forvaring for 26-åringen med en minstetid på 10 år. Han får ett års strafferabatt fordi han har erkjent straffskyld.

To års fengsel for den 29 år gamle kvinnen.

Beskyldt for tyveri

Onsdag 27. april i 2016 ble den 34 år gammel mann drept i en leilighet på Ammerud i Oslo. Over en periode på fire timer skal de to drapstiltalte ha påført avdøde vold med flere gjenstander.

Forsvarerne i saken har flere ganger uttalt at drapet skyldtes en bagatell. Den avdøde 34-åringen hadde vært i leiligheten på Ammerud natten før drapshandlingen.

Morgenen etter ble 34-åringen beskyldt for å ha stjålet mindre mengder hasj.

De to drapstiltalte og en tredjemann, som tidligere har vært siktet i saken, bestemte seg for å reise hjem til 34-åringen og hente ham i en taxi. Tilbake i boligen på Ammerud begynte et voldelig rollespill, ifølge de tiltaltes forklaringer.

Voldelig rollespill

Det gikk ut på at den tidligere siktede mannen og den drapstiltalte 28-åringen var voldelige mot hverandre. Hensikten var å skremme den avdøde 34-åringen til å innrømme at han hadde stjålet hasjen, men situasjonen eskalerte.

På et tidspunkt skal den tiltalte 28-åringen ha slått avdøde i hodet med en glassflaske, har han forklart i retten. Deretter skal det ha blitt sagt noe sånt som at «Nå kan vi like gjerne drepe han. Vi får omtrent like lang straff uansett».

Den avdøde 34-åringen ble redd og forsøkte å stikke av. Da skal han ha blitt knivstukket i overkroppen av 26-åringen.

Hasjen ble ikke stjålet

Men hvor ble det av den savnede hasjen? Den lå hele tiden i bukselomma til en av de to drapstiltalte. Ingen hadde altså stjålet noe.

Da de to drapstiltalte mennene forsto det, gikk de ut på verandaen. Da lå 34-åringen på stuegulvet med alvorlige stikkskader.

– Vi tenkte «Hva skal vi gjøre nå?». Vi skjønte jo at han var uskyldig, forklarte 26-åringen i vitneboksen.

Tilbake i stua, der avdøde fortsatt var i live, ba ham om å få et glass vann. 26-åringen fortalte at han satte seg på huk ved siden av. Han skal på fleip ha spurt «Hvordan vil du dø?», forklarte han i retten.

– I avdødes siste stund ba han for sitt liv. Han lovet at han ikke skulle fortelle noe om volden han var blitt utsatt for. Det er ganske morbid, sa aktor Alvar Randa i sin prosedyre tirsdag.

Aktor i parteringssaken, aktor Alvar Randa. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Avslutningsvis skal avdøde ha gjort et nytt utfall for å komme seg vekk. Det fikk det til å «klikke» for 26-åringen som påførte den dødelige volden med blant annet flere knivstikk og bruk av en øks.

Rettsmedisinerne har konkludert med at dødsårsaken skyldes store hodeskader, samt skader på halsen og i buken som medførte store blodtap.

– Drapet er så uprovosert som det kan få blitt. Og handlingen er brutal og urovekkende, sa aktor Alvar Randa under sin prosedyre.

Han understreker flere ganger at 34-åringen var et uskyldig offer som ikke hadde gjort noe for å bli drept. Avdøde er beskrevet som en rolig og stillferdig person.

– Bildene som er vist frem i retten viser hvor brutalt han er blitt behandlet, sa aktor.

Ringte og sa han ble borte en stund

Mens den dødelige volden pågikk eller kort tid etter at 34-åringen døde, skal den tiltalte 28-åringen ha ringt en kvinne som sto ham nær. Han fortalte at han kom til å bli borte en stund.

Etter drapet, diskuterte de to mennene og kvinnen hvordan de skulle kvitte seg med liket, ifølge påtalemyndigheten. Å tenne på leiligheten var ett alternativ, men de valgte partering.

I to dager skal de tre ha partert liket i et tyvetalls deler før det ble fraktet ut i en koffert, bager og en sekk. De unngikk å partere om natta fordi de fryktet å påkalle naboers oppmerksomhet som følge av bråket dette medførte.

Skulle dumpes i drikkevann

Mens parteringen pågikk var den 28 år gamle mannen ute av leiligheten flere ganger. Han besøkte moren sin, men han kjøpte også med seg alkohol og narkotika på vei hjem. Det er i retten forklart at det var mye rus i bildet da parteringen skjedde.

Planen skal ha vært å dumpe likedelene i et drikkevann i Lillomarka, men før mennene kom dit, ble de pågrepet. Flere forbipasserende i fredagsrushet i Oslo denne fredagsmorgenen ble mistenksomme da de så mennene som gikk og dro på den svært tunge kofferten.

Da politiet så innholdet i kofferten, slo de drapsalarm.

I leiligheten, der parteringen skjedde, var det blitt vasket, men politiets kriminalteknikere gjorde likevel flere tekniske funn der inne.

Fortsatt har ikke politiet lyktes med å finne alle delene tilhørende den parterte kroppen.