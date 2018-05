To butikker anmeldes for salg av smuglede matvarer etter at a-krimsenteret i Kristiansand aksjonerte mot matbutikker i Agder-fylkene. Aksjonen ble gjennomført den 24. april i år.

Dette opplyser Agder politidistrikt i en pressemelding tirsdag morgen.

I aksjonen fikk a-krimsenteret bistand fra Tolletaten og Mattilsynet, og det ble avdekket salg av ulovlig kjøttprodukter, brus, sigaretter og tobakk i butikkene. I to av dem ble funnet en betydelig mengde ulovlig kjøtt i frysediskene.

– I to av butikkene ble det funnet en betydelig mengde ulovlig kjøtt i frysediskene, klart for salg. Varene ble inndratt av Mattilsynet og Tolletaten, sier politiførstebetjent Jan Kåre Eriksen i Agder politidistrikt i pressemeldingen.

De aktuelle butikkene er blitt anmeldt av Tolletaten.

A-krimsenteret er et samarbeid mellom politiet, NAV Kontroll, Skatt sør, Arbeidstilsynet, kemneren i Kristiansandsregionen og Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder.