Mercedes G-klasse, eller Geländewagen som den het tidligere, er et skikkelig offroad-ikon. Den gikk i produksjon helt tilbake i 1979 og finnes i utallige varianter. Alt fra simple, enkle og undermotoriserte militærkjøretøyer, til skikkelig hårete AMG-utgaver med «power» nok til å skremme sportsbiler i millionklassen. Samtidig som de kan by på overdådig luksus – og alt mellom disse litt spesielle ytterpunktene.

Det er en ganske firkantet SUV med firehjulsdrift vi snakker om. Som med betydelig utvikling underveis og med mildt sagt sprikende kundekrets, alltid har vært tro mot det opprinnelige konseptet.

Nå kommer den i en helt ny utgave. De første bilene kommer til landet allerede i slutten av mai.

Vi tenker med det at det dermed er passende å dele noen fun-facts om den ikoniske bilmodellen.

1: Høres ut som er børse-skudd ... ​

Joda, dette er dørhåndtaket til en 2018-modell som koster 2 millioner kroner.

Disse dørhåndtakene ser definitivt ut til å høre mer hjemme på 70-tallet enn på en bil til 2 millioner kroner i 2018. Like fullt – du finner dem fortsatt i 2018, enten du vil eller ei... Det handler om historie og tradisjon, gjenkjennende og kjære(?) elementer.

Dette er en av tre deler som er med fra den gamle og over på den nye G-Klasse. De to andre er dysene til lykte-spylerne og dekslet til reservehjulet på den sidehengslede bakdøra.

Og – ja, når du låser opp og igjen sentrallåsen, så høres det fortsatt ut som et børseskudd som går av.

2: SUV-ene er de viktigste bilene for Mercedes

SUV-ene som Mercedes har mange av nå, er det viktigste segmentet.

Si Mercedes-Benz til nesten hvem som helst og vedkommende tenker fort på en stor og flott sedan med den karakteristiske grillen og et panser med stjernepryd. Det er jo det vi ofte forbinder med det tyske bilmerket. Det er der historien, røttene og tradisjonene ligger. Men tidene forandrer seg. I 2017 var SUV-segmentet det aller viktigste for Mercedes

I fjor solgte Mercedes mer enn 800.000 SUV-er, en vekst på 14 prosent. SUV-ene med de høyeste salgstallene i 2017 var ikke G-Klasse, men de mindre og billigere Mercedes GLC og GLA.

Dette er også en helt ny modell fra Mercedes. Vi har kjørt den:

3: Du kan se på fiskene

Nytt ryggekamera som tiltes ut ved bruk. Det fungerer også under vann.

Ryggekamera har etter hvert funnet veien til G-Klasse også. På den gamle modellen gjorde plasseringen av dette at man stort sett bare så reservehjulet. Men det er jo greit å vite at det også er med ...

På den nye har Mercedes-ingeniørene flyttet det. Ikke bare det. Det kan nå tiltes ut når det er i bruk for å skåne linsen mot søle. Det funker også under vann når man vader med bilen, får vi opplyst. Slik at man kan se på fiskene om man her forvillet seg ut i en lakseelv.

4: Vadedybden, altså dybden på vannet bilen kan forsere, har også økt. Fra 60- til rause 70 centimeter.

Hvis du vil ha en MYE billigere SUV

5: Blinklysene som fordufter​

Blinklyktene foran og oppe på forskjermen forsvinner ned i skjermen om du kjører på noen.

Med blinklysene på G-Klasse tok Mercedes en «Folkevogn» og skrudde dem fast oppe og foran på forskjermene. Enkelt, greit og ikke veldig elegant. Samtidig har denne lettvinte løsningen også noen fordeler. De fungerer på den måten at man ser bilens hjørner fra førerplassen. Smart når man kjører offroad.

Denne blinklys-plasseringen ble også med over til den helt nye modellen og bidrar sterkt til det ikoniske preget. Hadde de ikke vært der – hadde det vært noe feil.

Men det er IKKE de samme som på den gamle modellen. På den nye klapper blinklysene sammen og forsvinner ned i forskjermen om du skulle være så uheldig å kjøre på noen.

6: Du kan lukke og låse ​ – fortsatt

Med disse tre bryterne kan du låse bilens ulike differensialer.

På SUV-er i gamle dager, den gangen man måtte gire selv, var det ofte et rikholdig antall spaker og remedier å holde styr på. Vanlig girspak, høy- og lavserie-gir og for G-Klasse sin del et antall differensialsperrer som ble operert i form av spaker å dra i. På noen biler måtte man endog ut for å vri en bryter fysisk over på hjulnavene.

Slikt er det stort sett slutt på. På godt og vondt.

Men Mercedes tar fortsatt mål av seg til å være tøffest i terrenget. Da må man ha sperrer. Det har den da også. Nå opereres de tre til foraksel, midtdiff og bakaksel, fra midtkonsollen, i form av brytere.S

Moderne biler ordner dette selv, tenker du kanskje? Ja, det er riktig. Elektronikk kan ordne mye, men det er ikke før du fysisk er i knipa at elektronikken griper inn. I G-Klasse kan du være føre var og låse og lukke FØR du kommer i trøbbel. Det ligger en forskjell i dette ...

7: 39 år gammel, men mer populær enn noen gang!

Mer enn 300.000 Mercedes G-klasser har blitt laget så langt og eventyret er ikke over enda.

Siden 1979 har 300.000 G-Klasser funnet veien inn i garasjen til eventyrlystne kunder.

Siste året for utgående modell var 2017. Etter 39 års produksjon skulle man kanskje tro at populariteten var dalende.

Men det stikk motsatte er fasit. Det har aldri blitt solgt så mange G-Klasse som i nettopp 2017. 22.000 biler ble solgt! De største markedene er: USA, Tyskland og Japan.

8: Det er helt sprøtt!

Veksten de siste årene har vært formidabel for G-Klasse. Det har aldri blitt bygget flere biler.

Ikke bare det; G-Klasse kan vise til kontinuerlig vekst helt siden 2009 og siden 2012 har G-Klasse satt ny salgsrekord hvert år. Det er egentlig helt sprøtt med tanke på bilens alder, men sier nok også noe om hvorfor vi måtte vente så lenge på en ny generasjon.2

