Larviks redningsaksjon har vist seg å være vellykket. Klubben har samlet inn tre millioner kroner på en uke. Larvik sto i fare for å legge ned driften med umiddelbar virkning, men nå kan klubben puste lettet ut.

– Det er helt sinnssykt, sier styreleder Cathrine Svendsen til VG.

– Vi fikk inn over tre millioner kroner på en uke. På kveldens styremøte kommer vi til å avlyse det ekstraordinære årsmøtet som skulle ha vært avviklet onsdag, opplyser hun.

Larvik spilte mesterligafinale så sent som i 2015. Sesongen før gikk klubben nesten konkurs. Siden da har det vært tøffe tider økonomisk i LHK.

For drøyt to uker siden la klubben ut informasjon om den økonomiske situasjonen i LHK: «Klubben har behov for 3 millioner kroner i kortsiktig likviditetstilførsel og har per 19. april ikke midler til å dekke fordringer som forfaller i løpet av april, heller ikke lønn til ansatte. Salg av 300 «Larvikpakker» vil dekke dette», skrev klubben.

Pakkene var tydeligvis populære. Med økonomien på plass kan Larvik-jentene nå konsentrere seg om å prestere på banen. Laget knuste Storhamar 41–32 på bortebane i den første semifinalen i sluttspillet søndag. Mye skal gå galt i kveld om det ikke blir nok en sluttspill-finale for klubben.

​