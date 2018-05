Claude Puels dager i Leicester virker talte etter en svært skuffende avslutning på sesongen. Nå vil seriemesteren fra 2015/16-sesongen hente Huddersfield-manager David Wagner til klubben. Det skriver The Times.

Chelsea-stjernen Eden Hazard utelukker en overgang til Manchester United, skriver Daily Mail. Hazard er tidligere blitt koblet til Real Madrid og PSG, men tidligere i sesongen verserte et rykte om at belgieren kunne flytte nordover til Manchester. I et Instagram-innlegg fra frisørsalongen slår Hazard fast at det ikke blir aktuelt.

Chelsea-spiss Alvaro Morata kan returnere til Juventus etter sesongen, skriver Tuttosport. Morata har ikke fått det til å stemme i London-klubben etter overgangen fra Real Madrid. Spissen gjorde sine saker svært bra i Juventus fra 2014 til 2016. Han gjorde det så bra at den spanske storklubben benyttet tilbakekjøpsklausulen. Nå kan et nytt eventyr i Italia være på trappene.

Arsenal vil ha Juventus-sjef Massimiliano Allegri eller tidligere Barcelona-trener Luis Enrique til å ta over etter Arsene Wenger, men begge er skeptiske til å ta jobben. Klubbens ledelsesstruktur skal være den største bekymringen for de to kandidatene, skriver Sky Sports.

Enriques lønnskrav kan også sette en stopper. Spanjolen vil ha 164 millioner kroner etter skatt, skriver Mirror.

Napoli-trener Maurizio Sarri, som er en av de heteste kandidatene til å ta over Chelsea, har hintet om at han kan forlate Serie A-laget i sommer. Sarri forteller åpent at han har en utkjøpsklausul på rundt 77 millioner kroner, skriver Talksport.

Liverpool har pratet med Juventus om en overgang for Sami Khedira. Det er ventet at Emre Can går motsatt vei. Khedira skal være åpen for å jobbe under Jürgen Klopp.

– Jeg tenker ikke over fremtiden min nå, men jeg vil gjerne vinne Premier League en dag, sa Khedira i helgen.



Bayern München skal være villig til å selge Robert Lewandowski i sommer, skriver Calciomercato. Lewandowski har tidligere vært et transfermål for Manchester United.

Andres Iniesta virker å være på vei til Kina, men det er uklart hvilken klubb som blir midtbanespillerens neste arbeidsgiver. Chongqing Lifan har trøbbel med å hoste opp pengene som skal til. Det har fått andre kinesiske klubber til å komme på banen.

Ruben Neves har vært en av åpenbaringene i Championship denne sesongen. Flere storklubber har følere ute, men Neves sier han er fornøyd med å spille Premier League-fotball for Wolves kommende sesong, skriver Guardian.

Porto-keeper Iker Casillas kan bli værende i den portugisiske klubben, skriver Marca. Casillas har vært koblet til Liverpool, men en overgang virker usannsynlig akkurat nå.

Southampton-manager Mark Hughes har vunnet Southampton-spillernes tillit og kan bli værende i klubben etter sesongen. Det skriver Telegraph. Kveldens kamp mot Swansea blir svært viktig i kampen for å overleve i den øverste divisjonen. Om Hughes klarer å redde Southampton er oddsen for at han fortsetter lav.

Bristol City tok skalpen til Manchester United i ligacupen. Nå er manager Lee Johnson aktuell for West Brom. Bristol City-eier Stephen Lansdown har imidlertid ikke hørt noe om interessen.

Brighton-manager Chris Hughton hylles for jobben han har gjort med klubben. Hughton hentet sju spillere til klubben i fjor sommer. Nå forventer han et roligere overgangsvindu, skriver Argus.

​