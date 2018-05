Se sammendrag av Arsenals målfest i Arsène Wengers avskjedskamp øverst!

Mesut Özil var ikke med i Arsène Wengers avskjedskamp mot Burnley søndag, og det er ikke ventet at den offensive midtbanespilleren blir klar til denne ukens to siste ligakamper.

Dermed er han ferdigspilt for sesongen.

Wenger har forklart skadefraværet med tilbakefall på Özils ryggproblemer, skriver Daily Mirror. Men det er ikke alle som kjøper Arsenal-managerens forklaring.

I garderoben skal mange av lagkameratene ha sett seg lei av at Özil til stadighet mister kamper. De mistenker at 29-åringen kan velge hvilke kamper han skal spille, melder tabloidavisen The Sun.

Özil hever en ukelønn på fire millioner kroner og er klubbens best betalte spiller. De fem siste ligakampene har han fått hvile før Europaliga-kampene, men torsdag forrige uke røk Arsenal ut for Atlético Madrid i semifinalen.

På 58 kamper denne sesongen har han vært ute av startoppstillingen hele 25 ganger. Flere av forfallene er forklart med sykdom. Wenger innrømmet i februar at de ikke vet hva som er galt med Özils immunforsvar.

Fra tribunen så han Wenger bli hyllet under 5-0-seieren over Burnley.

– Det er synd at jeg mistet kampen på grunn av ryggskaden min. Jeg kommer til å trenge litt tid, men jeg er sikker på å bli helt klart til VM, skrev Özil på Twitter mandag.

Den tidligere Arsenal-kjempen Martin Keown hudflettet Özil etter 0-1-tapet for Atlético i Madrid, og mente at tyskeren ikke var verdig Arsenals drakt.

– Jeg har ikke vært fornøyd med ham på en stund. Det ser ut som han velger seg ut sine kamper. De store spillerne jeg spilte med, som Bergkamp og Henry, de jobbet hardt for laget også, sa Keown, som forutså Özil-forfallet.

– Jeg vet ikke hvor mange sykdommer han har hatt denne sesongen. Gutten lurer ikke meg. Det er ingen skikkelig prestasjon. Han gir ikke alt og det er mye mer han kan ta ut.