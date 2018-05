Det er Daily Mail som skriver om 76-åringens tilstand etter operasjonen på lørdag.

Ferguson skal ha sittet oppe og snakket med familie og venner.

Avisen omtaler det som lovende tegn.

De skriver videre at familien er oppmuntret av Fergusons respons på behandlingen. Det er enda lenge igjen, men det er grunn til forsiktig optimisme.

En samlet fotballverden er blitt preget av at den tidligere Manchester United-manageren ble kjørt til sykehus i ambulanse og hasteoperert for hjerneblødning lørdag.

Operasjonen var vellykket, men flere engelske aviser skrev at den skotske 76-åringen kjemper for livet.

Hyllet

Nyhetene Daily Mail kommer med mandag kveld vil glede mange som er glad i fotball, og de som stod Sir Alex Ferguson nærmest.

Hyllestene og lykkeønskningene har kommet i hopetall etter nyheten om fotballegendens sykdom, blant annet fra Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg gjør som resten av fotballverden: Krysser fingrene for at han vinner enda en kamp. Er det en som klarer å vinne en kamp til, så er det ham, sa tidligere Manchester United-spiss Solskjær til TV 2 etter Moldes uavgjortkamp mot Sarpsborg.

– Hva har han betydd for deg?

– Han har betydd nesten alt for fotballkarrieren min. Det er ikke lenge siden jeg traff ham heller, og han har vært i god form, det er et sjokk for alle. Så krysser vi fingrene og alt annet vi har, så vinner han denne kampen også.

Tar lang tid

Selv om de første signalene er positive, vil det ta lang tid før man vet helt omfanget og konsekvensen av skadene.

Den anerkjente britiske nevrokirurgen Peter Hamlyn sier at den neste måneden vil fortelle om de langsiktige konsekvensene for Sir Alex Ferguson.

– De første dagene etter en operasjon fokuserer de på å holde pasienten i live. Det er veldig vanskelig å gi en prognose i løpet av de første ukene, og ofte også de første månedene, skriver Hamlyn i Telegraph.

– I Sir Alex’ tilfelle har kirurgene valgt å operere fordi størrelsen på blodproppen forårsaket skade på det gjenværende hjernevevet. Dette er ofte livreddende kirurgi for å redusere alle langsiktige funksjonshemminger. Sir Alex kan lide med denne typen hjerneslag, skriver Peter Hamlyn.