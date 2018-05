I lange tider har israelske Netta vært spådd en seier i årets Eurovision Song Contest i Lisboa.

Flere av fansen TV 2 har snakket med i Lisboa har allerede bestilt seg hotellrom i Tel Aviv i mai 2018.

Israel sies å ha truffet på alt: En catchy, fengende sang med et viktig budskap og et fargesprakende nummer. Samtidig har de alt det vi ikke er vant til å se: Nettas friske fremtoning i designede plus size-klær, og med kaklende fuglelyder til refreng.

– Jeg blir helt flau av all denne oppmerksomheten. Jeg prøver å holde fokus. Jeg visste at det vi gjorde var nytt og unikt, men jeg forventet ikke denne eksplosjonen, og at alle kaller meg favoritt, sier en noe sjenert Netta til TV 2.

– Vil inspirere til mangfold

Fremtoningen hennes er langt mer tilbakeholden og ydmyk enn det man får inntrykk av i den hardtslående musikkvideoen hennes, som har herjet Eurovision-miljøet i lang tid. Men miniskjørtet er på plass, og over øynene har hun det karakteristiske laget med glitter.

TV 2 er blant et av få medier som får møte Netta, og det skjer først etter en grundig sikkerhetssjekk av både rommet der intervjuet skal skje, og av TV 2s utsendte. I tillegg til egne israelske sikkerhetsvakter, har hun beskyttelse av både lokalt politi og et portugisisk sikkerhetsselskap.

HAR DET GØY PÅ SCENEN: Netta har gjennomført flere sceneprøver i Lisboa. Foto: Armando Franca

Det er ingen tvil om at Israel er et kontroversielt land, også i Eurovision-sammenheng, og de tar mange forhåndsregler.

– Nå håper jeg at vi kan inspirere til mangfold, og at vi kan ta med oss festen hjem til Israel til neste år, slik at jeg får vist frem det fargerike landet vårt, sier hun.

– Få popstjerner på min størrelse

For nettopp mangfold og farger er noe av det Netta brenner for.

– De sier at popstjerner ikke skal se ut som meg. De skal ikke være så store. Men hvem bestemmer det? Dersom jeg vinner, viser det at verden har blitt et bedre sted. Jeg tror at ansiktet mitt, utseendet mitt, er veldig oppfriskende. Du er ikke vant til å se popstjerner på min størrelse, som ser ut som meg og som synger som meg. Det er veldig, veldig annerledes enn det vanlige, sier hun, og legger til:

– Jeg tror det er nettopp derfor folk elsker det. Og jeg elsker at folk elsker det. Jeg elsker at jeg kan inspirere, og at det gir håp til så mange unge gutter og jenter. Sangen er til alle som er redd for å ta plass, som er annerledes eller som har blitt hetset, sier hun, som selv har opplevd å bli mobbet.

Vil ikke være favoritt

Men favorittstempelet skulle hun gjerne vært foruten.

TROSSER FORDOMMENE: Selv om Netta Barzailai selv har opplevd å bli hetset, trosser hun alle fordommer og kler seg i sexy antrekk. Foto: Jack Guez

– Jeg er faktisk redd det heller skal ødelegge for meg. Men dette er ikke først og fremst en konkurranse, det handler først og fremst om å formidle musikk. Jeg vil treffe så mange i hjertet som mulig, og jeg vil inspirere så mange som mulig, sier hun.

– Hva tenker du om Norges Alexander Rybak, som er en av dine største konkurrenter?

– Jeg elsker han! Han er så sjarmerende. Jeg tror det er fullt mulig at han vinner. Og om han gjør det, så er det helt fortjent! sier hun.

Tirdag står Netta på scenen under den første semifinalen i Eurovision Song Contest, der hun kjemper mot blant annet superfavoritten Kypros og vår nordiske nabo Island, som har havnet helt nederst på bettinglistene i år. Finland står også på scenen i kveld, og Sara Aalto er ventet å gjøre det bra i konkurransen.