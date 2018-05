I 15 år har Dag K. Henriksen jobbet for å berge liv som redningsmann på ambulansehelikoptrene til Lufttransport.

Han er utdannet helikopterflyger og anestesisykepleier med topp ansiennitet i Lufttransport. Når Norsk Luftambulanse 1. juni overtar helikoptertjenesten, får han en arbeidsgiver som ikke godkjenner hans ansiennitet og bakgrunn fullt ut.

– Med den nøkkelen Norsk Luftambulanse har brukt, får jeg med meg en tredel av ansienniteten min over før de plasserer meg i sin stige. Så jeg går fra lønnstrinn 15 hos oss og er tilbudt 5 i NLA. Sånn som det ligger an, så vil jeg tro at jeg går ned 200.000 til 250.000 i pensjonsgivende inntekt, sier Henriksen til TV 2.

Rammer de ansatte

Han uttaler seg som tillitsvalgt om anbudssystemet som i over en uke har lammet deler av den nasjonale luftambulansetjenesten.

Mandag brukte redningsmannen seg selv som eksempel for å gi Arbeiderpartiets helsepolitikere kunnskap om at luftambulansestriden også dreier seg om de ansatte og de arbeids-, lønns- og pensjonsbetingelsene de nå blir tilbudt av de nye operatørene.

Det er pilotflukt og sykmeldinger som har satt Lufttransport sine ambulansefly på bakken. På samme måte trues nå helikoptervirksomheten. Det handler om usikkerhet og en situasjon Henriksen beskriver som ødeleggende.

– Det går ut over konsentrasjonen på jobb, det går ut over fagutviklingen vår og de tingene vi egentlig ønsker å bry oss om, og det er å lage en faglig god luftambulansetjeneste for befolkningen i hele landet.

– En nasjonal krise

Tirsdag kom det også krav om en gransking av hele anbudsprosessen.

– Dette er et nasjonalt spørsmål og en nasjonal krise. Jeg ønsker meg en gransking og jeg mener det er helt på sin plass, sier Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap).

Fra klokken 18 mandag er tre av fem luftambulansefly ute av beredskap i henholdsvis Brønnøysund, Alta og Kirkenes. Fra klokken 6 til 18 tirsdag er ett av seks fly ute av beredskap. Det vil ramme luftambulansens dagfly som er stasjonert i Alta.

Mandag kveld bestemte styret i Luftambulansetjenesten at man skal leie inn et ambulansefly fra selskapet Babcock, som neste år skal overta ambulanseflytjenesten i Nord-Norge.

​Det innleide flyet vil imidlertid ikke være på plass før tirsdag, og det betyr at det ikke vil være ambulanseflyberedskap i Finnmark mandag kveld og natt til tirsdag.

Vil ikke jobbe for Babcock

Men Kikki Eriksson Nytun, sykepleier på flyambulansebasen i Kirkenes, sier at helsepersonell ikke vil ta oppdrag på flyet som nå skal leies inn fra Babcock SAA.

– Jeg advarte Høie mot å bruke Babcock, sier klinikkoverlege Mads Gilbert ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

– Det er som å kaste brennende fakler inn i en bensintank.