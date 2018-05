Alexander Rybak (31) har virkelig skrudd på sjarmen mens han reiser rundt i Eurovision-hovedstaden Lisboa for å møte fansen og sanke stemmer.

TV 2 får være med i delegasjonsbussen til Rybak, med politieskorte og blålys i front. Bussen suser gjennom byen og kjører gjennom alle trafikklys på rødt lys, mens politimenn vinker bort alle de andre bilene.

For her i Portugal behandles Rybak som en superstjerne, og for øyeblikket ligger han på andreplass på betting-listene.

Besøker fans

Rybak har blitt slått ut av influensa, og har derfor måtte ta det rolig. Men nå trosser han sykdom og en laber form for å møte fans og unge musikktalenter.

Første stopp for sjarmoffensiven er på musikkskolen Metropolitana. Rybak blir møtt med høylytt applaus, og unge talenter står klare med en innøvd versjon av Fairytale, til Rybaks store glede.

– Jeg hørte at dere hadde en overraskelse til meg. Nemlig min favoritt-Eurovision-låt, Fairytale, smiler artisten.

Han har selv med seg fela, og spiller i. Deretter lytter han til ensemble etter ensemble på musikkskolen, og kommer med tilbakemeldinger til de unge elevene.

To av elevene som fniser intenst etter å ha fått møte Rybak, er Carolina Ramos (16) og Sara Gíria (15).

– Dette var helt magisk. Vi tror han kommer til å vinne på lørdag. Han er så søt, sier de.

MØTTE ELEVENE: Rybak møtte musikkelever i alle aldre på Metropolitana midt i Lisboa. Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2

Turer fra sted til sted

– Wow, jeg tror jeg får like mye inspirasjon som jeg gir her i dag. Det er så deilig å møte så mange likesinnede. Dette er akkurat slik som jeg håpet det skulle bli, sier Rybak til TV 2, etter noen timer med råd til unge musikanter og et hundretalls autografer.

IMPONERT REKTOR: Rektoren ved Metropolitana er en stor Eurovision-entusiast, og han får ikke takket Rybak nok. Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2

Turnébussen står utenfor og venter. Idet siste autograf er unnagjort, kjører bussen videre sammen med politieskorten. Nå skal han holde en liten, klassisk konsert på den norske residensen i byen, for fans, presse og spesielt inviterte.

TV 2 møter artisten igjen, omgitt av snitter, vannbakkels og stetglass med noe godt i.

– Hvordan går det med deg?

– Det går bra. Jeg har fortsatt influensa og kjenner meg ikke helt på topp. Men jeg prøver å ikke slappe av, for da kommer sykdommen, sier Rybak til TV 2.

– Tror du at du høster stemmer av å reise rundt i dag?

– Jeg har ikke tenkt på den biten. Jeg tenker mer på at det er verdifullt, sier han, før han haster videre.

SKRIVER AUTOGRAF: Rybak skriver ut autografer til fansen. Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2

Har holdt seg mye inne

Men det er ingen tvil om at sjarmoffensiven til Rybak virker – hvor enn han går smelter fansen av det gutteaktige smilet hans.

– Når Alexander skrur på sjarmen, kan han sjarmere selv en stein i senk, sier leder for den norske Melodi Grand Prix-klubben, Morten Thomassen, til TV 2.

Likevel er det nok mange i fanskaren som mener at Rybak har vært litt for tilbakeholden under oppkjøringen mot Eurovision-uka. Han dukket for eksempel ikke opp for å hilse på fansen etter Nordic Nights, en Eurovision-folkefest viet til de nordiske landenes artister.

Må spare på energien

PÅ DEN NORSKE RESIDENSEN: Alexander Rybak (31) spilte for spesielt inviterte. Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2

Delegasjonsleder Stig Karlsen i NRK forteller at det er viktig for Rybak å prioritere tiden.

– Rybak går helt og holdent inn i alt han gjør, og bruker tid på å få gjort ting ordentlig. Og når alt kommer til alt, er det viktigst at han holder seg i form og at han leverer hundre prosent på scenen, sier Karlsen.

Morten Thomassen i MGP-klubben tror heller ikke at slikt PR-arbeid har veldig mye å si når alt kommer til alt.

– Det som teller, er det som skjer på scenen på torsdag og lørdag. Det er ikke så mange av de som stemmer som bryr seg om hva Rybak har gjort på forhånd, sier han.