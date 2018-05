Ifølge Pagesix.com, skal Johnny Depp ha angrepet en manager under en filminnspilling. Depp skal angivelig ha drukket alkohol hele dagen mens han var på filmsettet, for å så havne i en krangel med manageren. Skuespilleren skal ha prøvd å slå til vedkommende og sagt:

– Jeg vil gi deg 100 000 dollar dersom du slår meg akkurat nå!

Tok over scenen

Det er på filmsettet til hans nyeste film «LAbyrinth» at dette skal ha skjedd. Her spiller Depp Los Angeles-detektiven Russell Poole. Filmen er basert på den sanne historien om Poole, som etterforsket drapet på hip-hop artisten Christopher Wallace, bedre kjent som Biggie Smalls. Han ble drept i en skyteepisode i 1997.

En kilde forteller til det amerikanske nettstedet at stemningen på filmsettet ble dårlig da Depp startet å regissere en scene der to av hans egne venner har roller. De to skal ha hatt noen mindre roller som en uteligger og en politimann, men da Depp tok over ble scenen større enn tenkt. Siden det hele ble filmet i en avstengt gate i Los Angeles gikk de tom for tid. Men selv om tillatelsen var utløpt ønsket Depp å fortsette å filme.

En ikke-hendelse

«Location manageren» skal ha sagt til regissør Brad Furman at de måtte avslutte, men da skal han svart: «Prøv å si det til Depp». Da manageren gjorde det skal skuespilleren ha begynt å rope «Hvem er du? Du har ingen rett». Det var etter dette at Depp forsøkte å slå den ikke-navngitte manageren i ribbeina.

En representant for Depp, som Pagesix skal ha hatt kontakt med, ønsket ikke å kommentere hendelsen, men regissøren mener at hele hendelesen er blåst ut av proporsjoner.

– Johnny Depp er en profesjonell, god samarbeidspartner og støtter andre kunstnere. Han behandler alltid filmcrewet og menneskene rundt han med stor respekt. Filmer kan være stressfulle, og ikke-hendelser blir ofte overdrevet, har Furman uttalt.

Det er imidlertid ikke første gang at Depp har vært i hardt vær. For tre år siden stilte han beruset da han skulle holde tale på Hollywoodgalla, og i 2016 anmeldte ekskona Amber Heard han for flere voldsepisoder.