Vi skal ikke så mange år tilbake i tid før ryggekamera var forbeholdt de virkelig eksklusive bilene.

Men som med mye annet luksusutstyr til bil: Det som starter på de dyreste, havner fort også på rimeligere modeller. Og når volumet øker, faller også prisene.

De siste årene har flere og flere biler fått ryggekamera på utstyrslisten – og kvaliteten på bildene blir også stadig bedre.

Over 200 omkommer årlig

I USA har ryggekamera nå gått fra å være tilvalg, til å bli påbudt i alle nye biler. Dette har skjedd gradvis. Ordningen ble innført i 2017, fra mai i år gjelder det alle biler

Bakgrunnen for denne satsingen er at det hvert år i USA omkommer over 200 personer og at ytterligere 15.000 personer blir skadet i forbindelse med biler som rygger.

Lovforslaget har vært på trappene helt siden 2008 – men nå er det altså banket gjennom – og vil gjelde alle biler under 4,5 tonn.

– Burde vært standard

– Dette tror jeg er smart tenkt. Det skjer mange ulykker i forbindelse med rygging, og egentlig burde ryggekamera vært standard sikkerhetsutstyr – og ikke ekstrautstyr, sier Brooms bilekspert Benny Christensen og legger til:

– Jeg ser ikke bort fra at Europa vil følge opp, etter at USA nå går i spissen for et påbud. Når utstyr først blir obligatorisk i et stort markedet, er det gjerne slik at andre kommer kjapt etter, sier Benny.

Det stilles konkrete krav til hva kameraet skal dekke. Det må minst gå tre meter i bredden og syv meter bakover.

I USA blir det estimert at dette vil øke produksjonskostnadene per bil med et sted mellom 1.000 og 1.500 kroner, da for hele systemet.

Mange har det allerede

For biler som allerede har infotainmentskjerm i dashbordet som også kan brukes til dette, blir kostnaden beregnet til å være godt under 500 kroner.

Ifølge statistikk fra National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) er over halvparten av de omkomne som følge av påkjørsel i forbindelse med rygging, barn.

Målet er at 60–70 prosent av dødsulykkene skal forhindres hvert år fra 2018.

